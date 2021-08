Für die weibliche und männliche Jugend B sowie für die Mädchen A der TG Frankenthal ist die Feldsaison vorzeitig beendet. Der Deutsche Hockey Bund (DHB) hat aufgrund der Corona-Pandemie alle Abschlussturniere abgesagt.

Die Landesmeister und die Zweitplatzierten hätten demnach zuerst an Qualifikations- und bei erfolgreichem Abschneiden an Abschlussturnieren teilnehmen können. Diese hätten an diesem Wochenende und den folgenden Wochenenden stattfinden sollen. Die steigenden Corona-Fallzahlen haben den Jugendteams nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen der aktuellen Entwicklung hat der DHB alle angesetzten Turniere abgeblasen. Steigende Infektionszahlen, Beherbergungsverbote in einzelnen Bundesländern, die steigende Anzahl an Risikogebieten sowie das erhöhte Risiko bei An- und Abreise hätten den Verband zu diesem Schritt bewogen, heißt es in einer Mitteilung.

Verständnis für Absage

Laut Stephan Decher, Jugendkoordinator bei der TG, sind von der Entscheidung in Frankenthal die weibliche Jugend B, die männliche Jugend B und die Mädchen A betroffen. Decher hat nach eigener Aussage „absolutes Verständnis für die Entscheidung des DHB“. Die Gesundheit der Jugendlichen gehe vor. „Ob in der Halle im Jugendbereich gespielt werden kann, ist ebenfalls noch in der Schwebe“, informiert Decher.

Von einer „verständlichen Enttäuschung bei den Jugendlichen“ berichtet Christian Dopp. Der Verteidiger der ersten Herrenmannschaft der TG ist Trainer der weiblichen Jugend B im Verein, die als Meister in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar von der Absage betroffen ist. Sein Team hätte sich zusammen mit Vizemeister VfL Bad Kreuznach am Wochenende in der Qualifikation zum Abschlussturnier in Frankfurt mit den Vertretern der Verbände Bayern, Baden-Württemberg und Hessen gemessen. Der Traum vom Finalturnier am 7./8. November sei da gewesen, sagt Dopp. „Diese Turniere sind immer ein schöner Anreiz und eine Abwechslung zum Ligaalltag.“ Das ganze Team bringe aber Verständnis für die Entscheidung des Verbands auf.