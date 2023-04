Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TG Frankenthal will die 1:6-Niederlage bei Bundesliga-Absteiger SC Frankfurt 1880 schnell vergessen machen. Am Samstag (14.30 Uhr) gegen den TuS Lichterfelde und am Sonntag (14 Uhr) gegen den TC Blau-Weiss Berlin soll an die Leistungen vom Nürnberg-Wochenende angeknüpft werden.

Kann die TG in dieser Saison in der Zweiten Feld-Bundesliga weiter Richtung Tabellenspitze schauen und die Topteams ärgern, oder geht es am Ende wieder um den Klassenerhalt? Timo Schmietenknop spricht