Beim übermächtigen Mannheimer HC gastiert Hallenhockey-Erstligist TG Frankenthal am Samstag. Es ist ein Spiel, bei dem die Frankenthaler nichts zu verlieren haben, weil niemand ernsthaft erwartet, dass dort Punkte gegen den Abstieg gesammelt werden können.

3:14 hat die TG am ersten Spieltag der vergangenen Saison gegen den Mannheimer HC in der Halle verloren. So eine Packung will sich die Mannschaft am Samstag nicht wieder abholen. „Es ist aber kein