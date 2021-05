Der Spielordnungsausschuss (SOA) des Deutschen Hockeybundes (DHB) ist der Empfehlung der Task Force Bundesliga gefolgt und hat die Saison in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga (Damen und Herren) abgebrochen. Das führt wohl dazu, dass die Zweite Liga Süd mit der TG Frankenthal in der kommenden Spielzeit ein bisschen anders aussieht.

Am Ende waren es laut SOA die vielen verschiedenen behördlichen Anordnungen quer durch die Republik, vor allem in Berlin, die einen geordneten Spielbetrieb nicht mehr möglich machten. Daher habe man die Saison abgebrochen, zumal auch nicht absehbar gewesen sei, wann der Spielbetrieb bundesweit wieder hätte aufgenommen werden können.

Für die Wertung wird die Tabelle nach Hin- und Rückrunde angewandt. Die bereits ausgetragenen Partien in der Auf- und Abstiegsrunde bleiben unberücksichtigt. Heißt: Die TG Frankenthal beendet die Saison auf Platz vier der Südgruppe.

Ein Aufsteiger, keine Absteiger

Es gibt keine Absteiger, dafür aber Aufsteiger. Das ist in der Südgruppe der SC Frankfurt 1880. Absteiger gibt es aber aus der Ersten Bundesliga. Der Großflottbeker THGC und der Crefelder HTC kommen allerdings in die Nordgruppe. Und da es wohl keine Aufsteiger aus den Regionalligen gibt, geht die Südgruppe in der Saison 21/22 wohl mit neun statt zehn Teams ins Rennen. Das kommt der TG zugute, weil es dadurch aller Voraussicht nach weniger Absteiger geben wird. In der Nordgruppe kommt es dagegen wohl zu einer verschärften Abstiegsregelung, da mehr als zehn Teams in der Gruppe spielen.

Aus Sicht der TG Frankenthal kann man mit dieser Lösung leben, meint Norbert Grimmer, Sportlicher Leiter Aktive. Aus seiner Sicht gebe es keine Absteiger, da in der West- und in der Nordgruppe noch nicht alle Partien gespielt waren. „Man wollte eine einheitliche Lösung.“

Derweil macht sich die TG auch noch ein bisschen Hoffnung, mit der Damenmannschaft in der ab der Saison 22/23 neuen Zweiten Hallenhockey-Bundesliga vertreten zu sein. Dazu müssen die TG-Damen allerdings erst in der Saison 21/22 Meister der Zweiten Regionalliga werden. „Die Meister könnten dann über ein Aufstiegsspiel noch hochrutschen“, orakelt Grimmer.