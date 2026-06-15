Die TG Frankenthal verlor am Sonntag ihr letztes Saisonspiel der 2. Hockey-Bundesliga beim HTC Stuttgarter Kickers mit 1:2, nachdem sie spät verkürzt hatte.

Stuttgart ging engagiert in die Partie, weil nur ein Sieg die Chance auf den Verbleib in der Liga aufrechterhielt, und erzielte in der 5. Minute durch Tim Berger das 1:0. Frankenthal ließ sich nicht beeindrucken, hielt dagegen und erarbeitete im ersten Viertel sowie im zweiten Abschnitt eine stabile Defensivleistung, sodass es mit 1:0 in die Pause ging. Das dritte Viertel war von Taktik, Ballkontrolle und vorsichtigem Positionsspiel geprägt; Stuttgart zog sich phasenweise zurück und lauerte auf Konter, Frankenthal suchte mit individuellen Vorstößen den Abschluss, ohne entscheidend durchzudringen.

Fünf Minuten vor Schluss nutzte Stuttgart die erste Strafecke der Begegnung: Lukas Grellmann erhöhte auf 2:0. Frankenthal reagierte, nahm den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Platz und kam 2:12 Minuten vor dem Ende durch eine eigene erste Strafecke zum 2:1-Anschluss, den Jakob Schönefeld verwandelte. Trotz Druck in der Schlussphase blieb es beim 2:1 für die Gastgeber.

Für Frankenthal war die Niederlage verschmerzbar, da der Klassenerhalt bereits gesichert war und die Mannschaft die Saison im gesicherten Mittelfeld beendete. Für die Stuttgarter war der Erfolg bedeutsam, jedoch entschied die Saison sich für sie noch nicht endgültig; sie waren trotz des Sieges auf Schützenhilfe des HC Ludwigsburg angewiesen, um in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga zu bleiben.