Eine Überraschung ist Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal am Samstag beim SC Frankfurt 1880 nicht gelungen. Doch mit dem 2:3 (0:2) hat der Tabellendritte der Südgruppe immerhin ein akzeptables Ergebnis erreicht. TG-Trainer Timo Schmietenknop sprach am Ende von einem „hochverdienten Sieg“ der Gastgeber.

Gerade in den ersten beiden Vierteln hätten die Frankfurter seine Mannschaft teilweise an die Wand gespielt. „Das war ein ganz anderes Niveau als wir es in den vergangenen Spielen erlebt