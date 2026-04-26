Mit sechs Kindern startet das inklusive Special-Hockey-Angebot der TG Frankenthal. Gerade die richtige Anzahl, um konzentriert und individuell arbeiten zu können.

Bei der TG Frankenthal hat ein inklusives Special-Hockey-Training Premiere gefeiert: Kinder mit Handicaps standen gemeinsam auf dem Kunstrasen, lernten Hockey neu kennen und sammelten erste Teamerfahrungen. Das Format setzt auf klare Strukturen, spielerische Übungen und viel positive Verstärkung. Die Initiatoren planen wöchentliche Einheiten.

Die Abendsonne liegt noch flach über dem Kunstrasen, als die sechs Kinder mit Schlägern in der Hand an der Seitenlinie auftauchen. Hütchen in Blau, Rot, Gelb, Weiß und Orange markieren Stationen, daneben ein Korb voller Bälle. Ein junger Mann mit Trillerpfeife und ruhiger Stimme begrüßt jedes Kind mit Handschlag. „Schön, dass du da bist, wir fangen gleich gemeinsam an“, sagt er und deutet auf die Seitenauslinie. Es ist Simon Taubert, der den Kindern erst einmal erklärt, wie sie den Schläger richtig halten und damit dann den Ball spielen.

Mit kleinen Gesten korrigieren

„Da muss ich mich ein bisschen bücken, ein bisschen auch in die Knie gehen. Und dann kann ich mit meinem Ball ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen meinen Ball bewegen“, erklärt der 21-Jährige, dem zunächst Barbara Wolf assistiert und etwas später auch Laurenz, Bruder eines der Kinder, die mitmachen. „Hand weit genug unten, Blick zum Ball“, sagt Taubert, er macht den Griff vor, lässt die Kinder nachspüren, korrigiert in kleinen Gesten. Als alle aufgewärmt sind, wechselt Simon in den spielerischen Modus: „Jetzt kommt die Hütchen-Aufgabe. Team Simon legt Bälle auf die Hütchen, Team Barbara legt Bälle darunter. Wenn ich Stopp rufe, dann gucken wir, welche Gruppe denn die meisten Bälle richtig gelegt hat. Seid ihr bereit? Dann auf die Plätze fertig und los“, sagt Simon Taubert.

„Unter das Hütchen!“, „Ja, super!“, „Stopp und drehen!“ Die Intensität steigt, ohne dass Hektik entsteht. Wo Verwirrung droht, greift Simon ein. Er kritisiert aber nie, sondern lobt stets die Kinder. Die Betreuungsrelation bleibt ist optimal. Drei Kinder pro Trainer, das erlaubt spontane Anpassungen und Korrekturen. Nach wenigen Minuten ist das Spiel entschieden – und doch sind alle Sieger, weil Simon Teamleistung betont: „Super gelöst, alle haben mitgedacht.“

Überall reinschnuppern lassen

Am Spielfeldrand steht Michael Leiner, Vater von Mila, die auch schon beim Turntraining der TG mitmachte. Aber die Gruppe sei dann zu voll geworden, berichtet er. „Wir haben schon ziemlich viel probiert, ich war auch schon im Karateverein, aber auch nur zur Probetraining, beim Kickboxen war sie auch beim Probetraining. Wir haben sie überall, wo es ging, reinschnuppern lassen, um einfach mal rauszukriegen, was ihr überhaupt Spaß macht“, schildert der Vater. „Jetzt sind wir hier gelandet. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass es Spaß macht. Es gibt halt immer eine Phase, wo’s dann halt richtig Spaß macht, und dann eine Phase, wo sie null Bock hat. Und ein paar Wochen später geht’s dann wieder weiter“, erzählt Leiner.

Währenddessen werden auf dem Platz weitere Übungen absolviert, dazwischen immer wieder kurze Trinkpausen, Blickkontakte, Rückfragen: „Was hat gut geklappt? Was war knifflig?“ Ein Junge sagt „Kurven!“, ein anderes Kind „Hütchen hochheben“, und Simon Taubert greift beides auf. Zum Abschluss sammeln die Kinder die Hütchen ein und erhalten kleine Give-aways: bunte Armbänder und Aufkleber, organisiert über einen Ausrüster.

Auch der Trainer lernt bei der Premiere

Die Resonanz auf den Auftakt war noch vorsichtig, aber die Kinderzahl schien gerade richtig zu sein. Besonders wichtig war die positive Verstärkung. Jeder Fortschritt wird benannt, aber nicht inflationär; jede Regel ist verständlich, aber flexibel genug, um auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen. „Ich habe Special Hockey über die Schiedsrichterschiene kennengelernt und gemerkt, wie viel Potenzial darin steckt“, berichtet Simon Taubert, der auch als Bundesliga-Schiedsrichter im Einsatz ist. Bevor das Angebot startete, besuchte er beim Deutschen Hockey-Bund die Weiterbildung „Coach Special“. „Mir war wichtig zu verstehen, wie ich Inhalte so herunterbreche, dass sie für alle zugänglich sind: klare Ansagen, feste Pläne, vorhersehbare Abläufe – und trotzdem genug Raum für Freude und spontane Erfolge.“ Das erste Training mit Kindern mit Beeinträchtigung beschreibt er als „lernintensiv und beglückend“.

Lernintensiv, weil jedes Kind andere Signale sendet und die Kunst darin liege, die passende Ansprache zu finden. Beglückend, weil kleine Momente – ein sicherer Stopp, ein mutiger Richtungswechsel, ein Blick, der sagt „Ich kann das“ – tragen, weit über die Einheit hinaus. „Heute habe ich gesehen, dass Struktur nicht bremst, sondern ermöglicht. Und dass Mannschaftsgefühl entsteht, wenn alle ankommen dürfen, so wie sie sind. Nächste Woche geht’s weiter – Schritt für Schritt“, kündigt Taubert an.

Info

Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sein Kind unter dieser E-Mailadresse anmelden: specialhockey@tgf1846.de. Infos unter tgfhockey.de/specialhockey



