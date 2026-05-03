Die Zweitligaherren der TG Frankenthal hamstern weitere Punkte für den Ligaverbleib. Das Heimduell mit dem Wiesbadener THC gerät zum Krimi mit einem vorhersehbaren Helden.

Spätes Tor zum Ausgleich, dann ein Sieg im Penaltyschießen – langweilig kann die TG Frankenthal nicht. Auch im zweiten Heimspiel nach der Winterpause lieferten die von Timo Schmietenknop trainierte Zweitligaherren einen echten Krimi ab. 3:2 (0:1, 1:1) lautete der Endstand im Duell mit dem Wiesbadener THC, der in der Tabelle mit 22 Punkten den vierten Rang belegt. Die TG Frankenthal sind derzeit mit 13 Punkten Tabellenachter.

„Das Spiel war am Ende okay. Wir waren überlegen, haben aber aus den guten Situationen zu wenig gemacht. Heute war die Eckenquote nicht gut, aber die Leistung war wesentlich besser als die vergangene Woche. Es geht in die richtige Richtung“, kommentierte Schmietenknop das Samstagsduell mit der Mannschaft aus der hessischen Landeshauptstadt. Die Gäste waren per Strafecke in der elften Spielminute mit 1:0 in Führung gegangen und schalteten dann in den Verwaltungsmodus.

Auf den letzten Drücker

Die TG Frankenthal agierte in der Abwehr konzentriert und ließ bei den Angriffen der Wiesbadener nichts anbrennen. In der Offensive gelangen den Gastgebern einige aussichtsreiche Vorstöße, holten sie nach der Halbzeitpause fünf ihrer neun Strafecken heraus, aus denen sie aber lange Zeit kein Kapital schlagen konnten. Der TG drohte die Zeit davonzulaufen, aber es kam anders. 1:10 Minuten restliche Spielzeit zeigte die Uhr an, als sich die TG einmal mehr zu einer Strafecke formierte und diesmal brachte Bastian Schneider seinen Schuss zum 1:1-Ausgleich durch. Ein Punkt war also schon einmal gerettet.

Dreikampf um den Ball mit Wiesbadens Keeper Felix Langer, Jakob Schönefeld und Bastian Stroh. Foto: Christian Gaier

Beim fälligen Penaltyschießen stand TG-Cotrainer Marco Mertz im Mittelkreis und gab dem Frankenthaler Keeper Oliver Scharfenberger Zeichen mit Armen und Händen. Das schien zu fruchten, denn Leon Lindemann, Niels Dreier, Jannis Collée und Nico Rothengatter scheiterten an dem Frankenthaler Penaltykiller und nur Joel Correia traf für die Gäste. Für die TG Frankenthal waren Ludovico Melideo und Yannick Koch erfolgreich. Als Scharfenberger den letzten Penaltyversuch vereitelt hatte, fand er sich umgehend einer jubelnden Spieltraube wieder.

Geheime Zeichen

Über die Bedeutung der einzelnen Gesten wollte Marco Mertz natürlich nichts verraten. Aber klar sei: „Wir wissen natürlich, wo die hinschießen.“ Der Ausgleichstreffer von Bastian Schneider sei zum richtigen Zeitpunkt gefallen. „Das war echt wichtig heute. Wenn wir das heute verloren hätten, wär's blöd gewesen, aber die Saison ist ja noch lang und es gibt noch viele Punkte zu vergeben. Es ist noch ein langer Weg, aber wir sind auf jeden Fall wieder einen Schritt in die richtige Richtung gegangen“, sagte Mertz.

„Ich muss ehrlich sagen, ich hatte lange Zeit ein schlechtes Gefühl, weil wir viele Ecken geholt, sie aber nicht verwertet haben. Wir haben eigentlich 60 Minuten gut Druck gemacht, viel den Ball gehabt. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende haben wir uns gesteigert“, wertete Ludovico Melideo, der als erster Frankenthaler Schütze im Penaltyschießen Nervenstärke bewies. „Es war letztlich glücklich, aber auch verdient. Ich bin jetzt einfach froh, dass wir zwei Punkte geholt haben“, sagte der 25-Jährige, der im Sommer 2022 vom Feudenheimer HC nach Frankenthal wechselte.

„Ich würde sagen, die Hinrunde war wahrscheinlich unsere schwächste Hinrunde, seit ich hier bin“, sagte Melideo, der die Mannschaft in einer Findungsphase sieht. „Heute waren wieder vier fünf Neue auf dem Feld, die ihr zweites Bundesligaspiel absolviert haben“, erklärte der Frankenthaler Offensivspieler, der optimistisch ist, dass die TG den Klassenverbleib schafft. „Wenn wir an diese Leistung anknüpfen und unsere Chancen verwerten, können wir außer den Berliner Teams jeden schlagen“, so Melideo, der Mannheim Master in Management studiert und plant, im nächsten Jahr ein Auslandssemester in Mailand zu absolvieren.