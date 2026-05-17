Hockey TG Frankenthal ringt die HG Nürnberg nieder
Von Christian Gaier
Frankenthal. Die TG Frankenthal machte es wieder einmal spannend auf dem Jahnplatz. Das Spiel gegen die HG Nürnberg war lange Zeit nervenaufreibend und blieb in der Schlussphase trotz einer Zwei-Tore-Führung für die Gastgeber spannend. Nachdem der
„Das Spiel war die meiste Zeit relativ ausgeglichen. Wir wussten, wir dürfen möglichst im Zentrum keine Bälle verlieren und haben dann trotzdem diesen einen Ballverlust, wo sie doch wirklich sehr stark kontern. Vor allem die Ecke hat heute gar nicht so funktioniert, wie wir's uns vorgestellt haben. Dementsprechend bin ich echt zufrieden, dass die Jungs so ruhig geblieben sind. Wir haben auch nach dem 0:1 nicht nachgegeben, sondern haben das konstant ruhig so weitergespielt“, kommentierte TG-Trainer das Heimduell vor 150 Zuschauern, das nach der Pause richtig Fahrt aufnahm.
Gäste kontern gekonnt
Das dritte Viertel begann mit einer Strafecke, die HG-Keeper Matthias Raum aber glänzend mit der linken Hand parierte (33.). Die Frankenthaler waren überlegen, kamen auch in den gegnerischen Schusskreis, aber der letzte Pass wollte einfach nicht ankommen. Die Gäste lauerten auf ihre Konterchance, die sie nach einem gegnerischen Ballverlust im Mittelfeld auch bekamen. Über zwei Stationen lief der Angriff, den Tim Kerckhoff in der 40. Minute zum 1:0 für die Nürnberger abschloss. Eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Jakob Kuba Filinger (43.) blieb folgenlos für die HG.
„Ich finde, wir sind konsequenter in den Kreis gekommen als der Gegner. Sie hatten vielleicht drei, vier Kreisszenen, wir dagegen schon mehr als zehn“, konstatierte Timo Schmietenknop mit Blick auf die 49. Minute, in der HG-Keeper Raum einen Schuss von Silas Wanninger zunächst noch glänzend parierte. Aber die Frankenthaler hatten weiter Ballbesitz und nutzte ihn. Jaques-Vincent Danneberg bediente Lasse Nobereit, der das 1:1 erzielte. Bastian Schneider mit einem verwandelten Siebenmeter (55.) und per Strafecke (58.) brachte den dringend benötigten Dreier unter Dach und Fach.
Danneberg fühlt sich wohl
„Ich freu’ mich, dass ich hier bin und hab’ richtig Lust anzugreifen. Das Team ist richtig cool und macht richtig Bock“, fühlt sich der im Sommer vom TSV Mannheim zur TG gewechselte Danneberg wohl in seinem neuen Club. „Wir wussten, dass das ein intensives Spiel wird. Aber ich denke, wir haben das umgesetzt, was wir machen wollten. Unsere Defensive hat gehalten, dass wir da kurz eingebrochen und in Rückstand geraten sind, war ein bisschen blöd, aber wir haben uns schon gut gefangen. Also die Mentalität passt. Wir haben auf jeden Fall Bock weiterzumachen und wollen auf jeden Fall von da unten weg“, beschrieb der 23-Jährige die Stimmung in der Mannschaft.
Mit einer Körpergröße von 1,93 Meter und einem Gewicht von rund die 100 Kilogramm ist Danneberg schon optisch auffällig, aber er ist sehr beweglich und flexibel, reißt in der gegnerischen Offensive Lücken auf und ist auch in der Balleroberung stark. „Wir müssen gucken, dass wir so viele Punkte holen, wie’s nur geht, damit wir einen schönen Saisonabschluss haben“, blickte Danneberg auf die Restsaison. „Wir wollen noch sechs Punkte holen aus den letzten drei Spielen. Dafür müssen wir hart arbeiten. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und wir wollen kein Endspiel in Stuttgart haben“, sagte Schmietenknop mit Blick auf das Spiel bei den Kickers am 14. Juni.