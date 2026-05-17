Die TG Frankenthal macht mit dem 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen die HG Nürnberg einen großen Schritt Richtung Verbleib in der Zweiten Bundesliga.

Von Christian Gaier

Frankenthal. Die TG Frankenthal machte es wieder einmal spannend auf dem Jahnplatz. Das Spiel gegen die HG Nürnberg war lange Zeit nervenaufreibend und blieb in der Schlussphase trotz einer Zwei-Tore-Führung für die Gastgeber spannend. Nachdem der