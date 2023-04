Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt der erhofften vier Zähler gab es am Wochenende nur einen für Feld-Zweitligist TG Frankenthal. Nach dem 2:2 am Samstag gegen den TC Blau-Weiss Berlin verlor die TG am Sonntag beim HC Ludwigsburg 1:3. Während die Bewertung des Sonntagsspiels einfach war, war die Bewertung der Partie am Samstag nicht so simpel. Das hing an mehreren Faktoren.

Es gibt Spiele, da weiß man hinterher nicht, ob man sich über den Ausgang freuen soll – oder nicht. Das war beim 2:2 (0:0) der TG Frankenthal am Samstag gegen den TC Blau-Weiss Berlin