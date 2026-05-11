Ein intensives Hockey-Wochenende liegt hinter den Damenmannschaften der TG Frankenthal.

Während die ersten Damen in der Regionalliga Süd in Bayern gegen starke Konkurrenz gefordert waren, konnten die zweiten Damen in der Verbandsliga einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen feiern.

Die ersten Damen mussten am Samstag die weite Reise nach München antreten. Dort wartete mit TuS Obermenzing der Tabellenführer der Regionalliga Süd auf die Frankenthalerinnen. Die Ausgangslage war klar: eine schwere Aufgabe gegen einen der Topfavoriten der Saison. Dennoch gingen die TG-Damen hoch motiviert in die Partie und hatten nichts zu verlieren.

Von Beginn an zeigte Obermenzing jedoch seine Klasse und unterstrich eindrucksvoll die eigenen Titelambitionen. Bereits zur Halbzeit lag die TG Frankenthal mit 0:5 zurück. Auch im zweiten Durchgang blieb der Tabellenführer dominant und sicherte sich am Ende einen deutlichen 7:0-Erfolg.

Viel Zeit zum Hadern blieb den Frankenthalerinnen allerdings nicht. Der Fokus richtete sich schnell auf das nächste Spiel am Sonntag beim Tabellendritten ESV München. Dort präsentierten sich die TG-Damen deutlich stabiler und kämpften leidenschaftlich um jeden Ball. Der Einsatz wurde belohnt: Mit einem wichtigen Punktgewinn gegen den favorisierten Gastgeber traten die Frankenthalerinnen anschließend die Heimreise an.

Bereits am kommenden Sonntag wartet die nächste schwere Aufgabe in der Regionalliga Süd. Dann empfangen die ersten Damen der TG Frankenthal den Tabellenzweiten HTC Stuttgarter Kickers auf dem heimischen Jahnplatz. Anstoß ist um 12 Uhr.

Deutlich erfolgreicher verlief das Wochenende für die zweiten Damen der TG Frankenthal in der Verbandsliga. Das Team um Spielertrainerin Janine Meyer setzte sich bei der TSG Kaiserslautern souverän mit 3:0 durch und machte es damit besser als die zweiten Herren. Janine Meyer selbst brachte ihre Mannschaft mit zwei Treffern früh auf die Siegerstraße. Nachwuchsspielerin Linnea Weißert erhöhte noch vor der Halbzeit auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel erspielten sich beide Teams zwar mehrere kurze Ecken, konnten diese jedoch nicht nutzen. So blieb es beim verdienten 3:0-Erfolg für die TG Frankenthal. Für Janine Meyer war es zugleich der erste Sieg als Trainerin – und ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf um den Aufstieg in der Verbandsliga. Bereits am kommenden Samstag geht es auf dem heimischen Jahnplatz weiter. Um 10.30 Uhr empfängt die TG Frankenthal den TSV Schott Mainz und möchte dort die nächsten wichtigen Punkte einfahren.