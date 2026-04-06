Mit neuem Cotrainer und einigen Neuzugängen geht die TG Frankenthal zuversichtlich in die zweite Saison der Zweiten Feldhockeybundesliga. Das Saisonziel ist klar definiert.

Die TG Frankenthal startet am Samstag, 18. April, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den HC Ludwigsburg in den zweiten Teil der Feldhockeysaison in der Zweiten Bundesliga. Mit neun Punkten stehen die 1. Herren der TG auf dem vorletzten Tabellenplatz. Noch neun Spiele sind insgesamt zu absolvieren, darunter vier Heimspiele. Die TG blickt optimistisch auf die Restsaison und setzt dabei auf eine Mischung aus gezielter Vorbereitung, strategischen Verstärkungen und neuen Impulsen im Trainerteam.

Marco Mertz kommt vom TSV Mannheim und wird als Cotrainer von Timo Schmietenknop fungieren. Der 48-Jährige war zuletzt drei Jahre lang als Cotrainer der ersten Herrenmannschaft, die er zuvor auch schon als Cheftrainer betreut hatte, als diese noch nicht in der Bundesliga gespielt hatte. Auch Jugendmannschaften und die zweite Herrenmannschaft des TSV hat er schon trainiert, kehrte nach Abstechern nach Speyer und Ludwigshafen aber stets zu seinem Heimatverein zurück.

Wachrüttelnder Tapentenwechsel

„Der Verein hatte jetzt allerdings andere Vorstellungen, was meine Aufgaben angeht“, deutet Mertz an. Er habe auch Angebote gehabt, als Headcoach zu arbeiten, aber er habe sich in seiner Rolle als Cotrainer sehr wohl gefühlt, auch weil diese sehr gut mit seinem Beruf als Teamberater zu vereinbaren sei, erklärt er.

„Dieser Tapetenwechsel hat mich noch mal richtig aufgeweckt. Mal raus zu gehen aus seinem Wohnzimmer, wo man halt sehr lange tätig war, das macht tierisch Bock. Die Mannschaft zieht mit und ist motiviert. Und Timo ist total offen, was Neuerungen angeht“, fühlt sich der 48 Jahre alte Mertz wohl in der TG. Er unterstrich seine Bereitschaft, mit frischen Ideen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Mannschaft einzunehmen.

Neue Impulse von Externen

„Marco ist mir immer wieder positiv aufgefallen. Erstens, weil er ein sehr angenehmer Typ ist und zweitens weil er halt jetzt auch lange die Erfahrung in der Ersten Liga sammeln konnte. Wir hatten auch schon länger den Gedanken, jemand extern hier reinzubringen, weil die TG seit 15, 20 Jahren von Leuten lebt, die in der TG ausgebildet wurden. Und da ist es natürlich immer super, wenn Leute kommen, die von extern noch mal neue Impulse geben“, erklärte Timo Schmietenknop die Verpflichtung.

Im Kader gibt es keine Abgänge, stattdessen einige Neuzugänge, die die Mannschaft nach vorne bringen sollen. Der aktuellste Neuzugang ist Jaques Danneberg vom TSV Mannheim, den Mertz als „Sturmtank“ charakterisiert: „Wir versprechen uns von ihm viele Tore.“ Von Mannheimer HC kommt Bene Bleiber, vom TSV Mannheim Jakob Schymik, Timm Stetter, Silas Wanninger und Simon Hahn und vom HC Speyer Matthes Bechmann, Johann Dewes und Adrian Rupert, während aus der eigenen Jugend Bene Brockmann neu im Kader ist. „Da sind wir besonders stolz drauf, dass da jemand aus der eigenen Jugend hochkommt und den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Eine Hiobsbotschaft musste die TG Frankenthal allerdings verkraften. Der 36 Jahre alte Sven Becker fällt wegen eines schweren Knorpelschadens zumindest für die Feldsaison aus. Doch sind sich Schmietenknop und Mertz darin einig, mit einem starken Team in die restliche Runde zu gehen.

28 Spieler im Kader

Mit einem breiten Kader von 27 bis 28 Spielern – darunter 24 Feldspieler und vier Torhüter – sieht sich die TG Frankenthal gut gerüstet, um die Herausforderungen der Rückrunde anzugehen. „Diese Anzahl ist auch notwendig, um Ausfälle zu kompensieren und den Trainingsbetrieb auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten“, erklärte Schmietenknop. Das Ziel bleibt dabei klar definiert: der Klassenerhalt in der Zweiten Feldhockeybundesliga. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der Verein auf neue Ansätze im Spielsystem, die das Team herausfordern und motivieren sollen. Zudem bringen die Neuzugänge frischen Wind in die Mannschaft und tragen zur Weiterentwicklung des Teams bei. Die Rückrundenvorbereitung umfasst eine Reihe von Testspielen und Turnieren, unter anderem in Ludwigsburg und Hanau. Gleichzeitig werde darauf geachtet, den Spielern ausreichend Erholungsphasen zu bieten, wie rund um die Osterfeiertage. Neben der unmittelbaren Vorbereitung bleibt die Nachwuchsförderung ein zentraler Bestandteil der Vereinsarbeit. Auch wenn nicht jeder junge Spieler sofort den Sprung in die erste Mannschaft schafft, investiert der Verein langfristig in die Entwicklung seiner Talente. „Unser Ziel ist es, jungen Spielern Perspektiven zu bieten und sie gezielt auszubilden“, betonte Schmietenknop.