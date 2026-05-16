Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal hat beim letzten Saisonheimspiel Moral und Kampfgeist gezeigt und die HG Nürnberg mit 3:1 (0:0) besiegt. Nach torloser erster Spielhälfte brachte Tim Kerckhoff die Franken nach einem Konter mit 1:0 in Front (40.). Im letzten Spielviertel wendete die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop aber das Blatt. Die TG drängte mit Macht auf den Ausgleichstreffer und wurde für ihr Engagement in der 49. Minute belohnt, als Lasse Nobereit auf Zuspiel von Jaques-Vincent Danneberg zum 1:1 traf. Bastian Schneider ließ es danach zweimal krachen: per Siebenmeter zum 2:1 (55.) und per Strafecke zum 3:1 (58.).