Die männliche B-Jugend der TG Frankenthal hat sich für die Endrunde der Hallenhockey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am 6. Februar in Bad Kreuznach qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Heiner Dopp bezwang am letzten Spieltag in eigener Halle den TSV Schott Mainz 11:0 und verlor das Derby gegen den Dürkheimer HC 5:7. Der Kreuznacher HC II trat nicht an. Entsprechend wurde jedes Spiel des KHC II mit 0:3 gewertet. Im Halbfinale trifft die TG auf den TV Alzey. Das zweite Halbfinale bestreiten der DHC und die erste Mannschaft des Kreuznacher HC.

Die weibliche B-Jugend der TG belegt in der Endabrechnung der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Platz fünf. Bei der Platzierungsrunde in Bad Dürkheim bezwang die Mannschaft von Heiner Dopp und Kim Lauer den Gastgeber durch Treffer von Sarah Schwarz und Lea Janke 2:1. Beim 2:0 im Anschluss gegen den VfL Bad Kreuznach II war Maren Appel mit einem Doppelpack erfolgreich.