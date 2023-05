Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

3:4 (3:2) verlor der Hallenhockey-Erstligist TG Frankenthal am Sonntag beim SC Frankfurt 1880. Dadurch entscheidet sich die Abstiegsfrage in der Südstaffel nun erst in den Nachholspielen. Die TG hat mit fünf Punkten Abstand auf Schlusslicht Münchner SC die beste Ausgangslage.

Einen guten Einstand hatte Johannes Gans, der nach seinem Kanadaaufenthalt wieder für die TG auflief und im Feld bald für die Frankfurter spielen wird. Er brachte die TG nach acht Minuten nach