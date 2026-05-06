Ein spätes Gegentor kostet die zweite Herrenmannschaft der TG Frankenthal den Sieg beim HC BW Speyer. Damit wächst der Druck im Titelkampf.

Die TG Frankenthal II hat in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den angestrebten Auswärtssieg gegen den HC BW Speyer knapp verpasst. Das Titelrennen bleibt weiter offen.

Nachdem Tabellennachbar TSG Kaiserslautern I bereits einen knappen 1:0-Erfolg gegen TG Worms I vorgelegt hatte, war klar: Ein Sieg in Speyer war fast Pflicht, um im Rennen um den Aufstieg in die 2. Regionalliga Süd zu bleiben. Doch auch die Gastgeber hatten klare Ziele. Mit einem Erfolg hätten sie an TG Worms und HTC Neunkirchen vorbeiziehen und sich auf den dritten Tabellenplatz verbessern können.

Drei Debütanten

TG-Trainer Sandro Reinhard setzte auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend. In Felix Raisig, Philipp Bechtler und Simon Waldmann feierten gleich drei Spieler aus der U18 ihr Debüt im Männerbereich – entsprechend groß war die Anspannung vor dem Anpfiff. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Teams kämpferisch überzeugten, jedoch Schwierigkeiten auf dem Platz sowie in der Chancenverwertung hatten. Vor allem bei Kurzen Ecken ließen beide Seiten zunächst die nötige Konsequenz vermissen.

In der 30. Minute gelang es schließlich dem HC BW Speyer, die erste Strafecke erfolgreich zu nutzen: Johannes Schimmele verwandelte zur 1:0-Führung für die Gäste. Frankenthal antwortete jedoch schnell – nach mehreren vergebenen Möglichkeiten war es Henry Zettler, der in der 35. Minute per Ecke den verdienten Ausgleich erzielte. Nach der Pause wurde die Partie noch turbulenter. Eine Zeitstrafe gegen Tobias Schilling (Speyer) konnte Frankenthal nicht nutzen. Stattdessen erhielten die Gäste einen Siebenmeter zugesprochen, den erneut Schimmele sicher zur 2:1-Führung verwandelte. Im Schlussviertel erhöhte Frankenthal den Druck spürbar. Wieder war es Henry Zettler, der per Strafecke zum 2:2 ausglich. In der 56. Minute drehte die TG dann sogar das Spiel: Paul Zettler traf zur umjubelten 3:2-Führung.

Unter Siegzwang

Doch die Partie war noch nicht entschieden. Eine Minute vor Schluss musste Fabian Scheuermann nach einer Zeitstrafe vom Feld. Die Überzahl nutzte Speyer eiskalt: Jonathan Humbert erzielte den 3:3-Endstand. Nun wartet ein Doppelwochenende auf das Team von Reinhard: Am Samstag empfängt die TG um 11.30 Uhr auf dem Jahnplatz TSV Schott Mainz II. Bereits am Sonntag steht dann das Topspiel beim Tabellenführer TSG Kaiserslautern an. Sollte Frankenthal im Titelrennen noch einmal entscheidend eingreifen wollen, sind zwei Siege Pflicht.