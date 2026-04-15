Die TG Frankenthal II dominiert die Verbandsliga. Nun steht die Rückrunde an, die die TG mit neuem Trainerteam und großen Zielen angeht.

Die 2. Damenmannschaft der TG Frankenthal präsentierte sich in der bisherigen Feldsaison 2025/2026 der Verbandsliga in bestechender Form.

Mit einer makellosen Bilanz von 18 Punkten aus sechs Spielen steht das Team souverän an der Tabellenspitze. Der ärgste Verfolger, der Kreuznacher HC, folgt mit 12 Punkten auf Abstand.

Trotz dieser sportlichen Erfolgsgeschichte sorgt aktuell vor allem eine personelle Veränderung für Aufmerksamkeit: Trainer Bernd Lauer steht nicht länger an der Seitenlinie der 2. Damen. Mit Janine Mayer übernimmt nun eine bekannte und tief im Verein verwurzelte Persönlichkeit das Traineramt. Lauer prägte die Mannschaft über viele Jahre hinweg entscheidend. Als langjähriger Trainer führte er die 2. Damen unter anderem in der Halle bis in die 2. Regionalliga Süd und bewies dabei stets große Ausdauer, Engagement und Leidenschaft für den Verein.

Insbesondere beim Aufbau und der Entwicklung der 2. und 3. Damenmannschaft leistete er wertvolle Arbeit. Die TG Frankenthal spricht ihm dafür ihren ausdrücklichen Dank aus und würdigt seinen nachhaltigen Beitrag zur sportlichen Entwicklung im Damenbereich. Seine Nachfolgerin Janine Mayer bringt beste Voraussetzungen mit, um diesen Weg weiterzugehen. Als langjährige Spielerin im Damenbereich kennt sie die Strukturen und die DNA des Vereins genau.

Bereits in der Vergangenheit engagierte sie sich intensiv – sowohl in der Jugendarbeit als auch hinter den Kulissen. Nun übernimmt sie Verantwortung an der Seitenlinie. Unterstützt wird Mayer künftig von Co-Trainer Svan Becker. Becker ist aktiver Spieler der 1. Herrenmannschaft der TG Frankenthal, steht jedoch aufgrund einer Verletzung beziehungsweise einer Operation in dieser Saison nicht auf dem Spielfeld zur Verfügung.

Die Zwangspause nutzt er nun, um seine Erfahrung neben dem Platz einzubringen und Mayer bei der Weiterentwicklung der 2. Damen zu unterstützen. Die Zielsetzung ist klar: die Rückkehr in die Oberliga, das höchste Niveau im Rheinland-Pfalz/Saar-Verband im Feld. Gleichzeitig soll die Integration junger Nachwuchsspielerinnen vorangetrieben und die Zusammenarbeit mit den 1. Damen weiter gestärkt werden. Dass Mayer dafür die richtigen Impulse setzen kann, zeigt sich bereits im Training.

Der Auftakt unter ihrer Leitung verlief vielversprechend, die Neuausrichtung ist in vollem Gange. Besonders ihre Fähigkeit, junge Spielerinnen zu motivieren und sie an ihre Leistungsgrenzen heranzuführen, wird als großer Gewinn angesehen. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt jedoch nicht. Bereits am Sonntag, 26. April 2026, startet die Rückrunde – und damit auch die erste Bewährungsprobe für Mayer.

Zum Auftakt empfängt die TG Frankenthal II den Rivalen TFC Ludwigshafen. Diese Begegnungen sind traditionell von hoher Intensität geprägt. Mayer zeigt sich dennoch zuversichtlich: Sie setzt auf den Heimvorteil und erhofft sich zum Rückrundenstart drei Punkte. Der Jahnplatz soll dabei erneut zur Festung werden.

Die kommenden Wochen versprechen nicht nur spannende Spiele, sondern auch wichtige Erkenntnisse darüber, wie schnell das Team die neue Handschrift seiner Trainerin umsetzen kann. Klar ist: Der Blick bleibt fest auf das große Ziel gerichtet – den Aufstieg in die Oberliga.

Die Heimspiele im Überblick

Sonntag, 26. April 2026, 11 Uhr – gegen TFC Ludwigshafen

Samstag, 9. Mai 2026, 16.30 Uhr – gegen TSV Schott Mainz 2

Sonntag, 14. Juni 2026, 16 Uhr – gegen Kreuznacher HC