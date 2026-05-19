Athleten der TG Frankenthal mit vier Titeln und weiteren guten Top-8-Platzierungen bei den Pfalzmeisterschaften im Blockwettkampf der U14 und U16 in Haßloch.

Vom nasskalten Wetter und den zeitweisen Regenpausen ließ sich der Nachwuchs der TG Frankenthal nur wenig beeindrucken. Trotz schwieriger Bedingungen kämpften die Athleten beim Blockmehrkampf bis zum Schluss um gute Platzierungen. Dies gelang vor allem Nachwuchstalent Claudia Zamora Izaguirre, welche im Block Sprint/Sprung der W13 an den Start ging. Neben den Grunddisziplinen 75 m (10,06 s), 60 m Hürden (10,32 s) und Weitsprung (5,10 m) komplettierten der Hochsprung (1,39 m) und der Speerwurf (25,10 m) ihr Endresultat von 2517 Punkten.

Besonders erfreulich war dabei ihre deutliche Leistungssteigerung im Speerwurf von über 8 m im Vergleich zum vergangenen Jahr. Mit dieser großartigen Punktzahl unterbot die junge Nachwuchsathletin den bisherigen Pfalzrekord und sicherte sich den Titel. Einen weiteren Titel sicherte sich Martin Atanasov (M13), welcher ebenfalls im Block Sprint/Sprung an den Start ging. Er zeigte in allen fünf Disziplinen gute Leistungen und lieferte sich bis zum Schluss ein enges Rennen mit seinem Konkurrenten aus Kaiserslautern.

Schlussendlich hatte Atanasov, vor allem durch sein gutes Hochsprungergebnis von 1,51 m, die Nase vorn und durfte sich mit 2376 Punkten über seinen Titel freuen. Bemerkenswert auch, dass er mit dieser Punktzahl gerade mal um 37 Zähler den Pfalzrekord in seiner Altersklasse verpasste. Jonas Dauernheim war der Dritte im Bunde, welcher einen Einzeltitel für die TG klarmachen konnte. Auch er trat im Block Sprint/Sprung an.

Bemerkenswert war seine Leistung im 75-m-Sprint von 10,26 s, bei welchem er seine eigene Bestleistung aus der vergangenen Woche nochmals verbessern konnte. Mit 2152 Punkten sicherte er sich deutlich den Sieg in der M12. Janina Bonow (W12) durfte sich ebenfalls im Block Sprint/Sprung über einen Vizetitel freuen. Auch sie übertraf mit 2069 Punkten die 2000-Punkte-Marke und unterstrich gerade im Weitsprung (4,30 m) und über 75 m (10,88 s) ihre guten Leistungen aus dem vergangenen Wochenende.

Die Mädchenmannschaft der TG freute sich in der U14 noch über einen weiteren Titel. Neben Claudia Zamora Izaguirre und Janina Bonow ging noch Maja Ziemer in die Mannschaftswertung ein. Sie trat in der W12 im Block Lauf an und erreichte mit 1964 Punkten Rang 7 in der Einzelwertung. Zusammen erreichte das Mädchentrio eine Punktzahl von 6550 Punkten.

Ebenfalls eine Platzierung unter den Top 8 erreichte Myrielle Urban (W14) im Block Wurf (1969 Punkte) auf Rang 4. Gefolgt von Teamkameradin Anna Wenzel (1943 Punkte) und TG-lerin Lenya Stengel (1918 Punkte). Schwester Emma Stengel (W14) durfte sich im Block Sprint/Sprung (2082 Punkte) in ihrer Altersklasse über Rang 7 freuen, gefolgt von Teamkameradin Natalia D’Jesus (2061 Punkte). Als U16-Team belegten Stengel, D’Jesus und Urban mit 6112 Punkten Rang 5.