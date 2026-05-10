Bastian Schneider bricht den Bann, Yannick Koch glänzt, Jonas Stroh trifft doppelt: Die TG Frankenthal setzt ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenverbleib.

Es war schon ein kleines Hockey-Fest, das die Zweitligaherren der TG Frankenthal ihren Fans auf dem Jahnplatz bot. Mit 4:0 (1:0) bezwang die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop den Nürnberger HTC und holte damit die drei dringend benötigten Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Wie wichtig dieser Sieg war, zeigt der überraschende 2:1-Sieg, den Mitkonkurrent HG Nürnberg beim Tabellendritten TC BW Berlin feierte. Es bleibt also bei noch vier ausstehenden Spieltagen weiterhin spannend. Beim letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag (15.30) ist auch gegen die HG Nürnberg ein Dreier Pflicht.

„Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen unter der Woche unsere Hausaufgaben machen und gegen die HG Nürnberg muss der nächste Dreier her“, betonte Timo Schmietenknop. Optimistisch stimmt die Leistung, mit der die TG den Sieg gegen den Nürnberger HTC einfuhr. „Wir hatten die letzten Jahre gute Erfahrungen gegen sie gemacht und uns dementsprechend etwas ausgerechnet. Die Mannschaft hat alle taktischen Vorgaben umgesetzt“, lobte der Trainer seine Schützlinge, die vor allem defensiv kaum etwas anbrennen ließen. Es war beeindruckend, wie etwa Kapitän Moritz Palm in der 13. Spielminute zunächst den Ball im Mittelfeld verlor, dann aber den Ballbesitz zurückeroberte. Er fand viele Nachahmer.

Großes Lob für Yannick Koch

Auch Offensivkräfte wie Yannick Koch (Schmietenknop: „Er hat überragend gespielt.“) oder Tim Zeyher arbeiteten vorbildlich in der Defensive. „Sie sind nicht durchgekommen, wir haben alles dicht gemacht“, sah auch Jonas Stroh, der 2022 vom Feudenheimer HC nach Frankenthal gewechselt war, in der Abwehrarbeit den Grundstein zum Sieg gelegt. Wenn dann doch einmal ein Nürnberger durchkam wie Christoph Schmid in der neunten Minute, war TG-Keeper Julius Wagner zur Stelle. Auch die größte Chance der Gäste, eine Strafecke in der 21. Minute, verpuffte wirkungslos.

Klare Ansage: TG-Trainer Timo Schmietenknop. Foto: Bolte

Besser machten es die Gastgeber, die unmittelbar vor dem Ende des zweiten Viertels die Chance hatten, mittels Kurzer Ecke in Führung zu gehen. Bastian Schneider gelang der angesichts des Zeitpunkts auch psychologisch wichtige Treffer zum 1:0. Bastian Schneider war auch an der spektakulärsten Szene des Spiels beteiligt, als er in der 37. Minute den Ball von einer halblinken Position im Mittelfeld diagonal vors Tor spielte, wo Yannick Koch eingelaufen war und zum 2:0 traf. Das war ein Tor fürs Lehrbuch!

TG Frankenthal nagelt Schusskreis zu

„Ich habe mit einem Sieg gerechnet, aber nicht, dass er so deutlich ausfällt. Wir wollten auf jeden Fall die drei Punkte holen, aber jetzt muss gegen die HG Nürnberg der nächste Dreier her. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt, wenn wir an diese Leistung anknüpfen“, sagte der 29 Jahre alte Schneider, der als IT-Berater arbeitet und 2017 vom TSV Mannheim nach Frankenthal gewechselt war. Aus aus der Mannschaft ist er nicht mehr wegzudenken.

Kochs 2:0 setzte die Nürnberger nun unter Zugzwang. Der HTC machte nun Druck, kam aber kaum einmal gefährlich vors Frankenthaler Tor. Der Schusskreis war wie zugenagelt für die Franken, die in der Tabelle mit 21 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz rangieren. Immer wieder eroberten die Frankenthaler den Ball, nutzten die sich bietenden Konterchancen aber noch nicht konsequent aus. Das änderte sich im Schlussviertel, als zunächst noch Tim Zeyher und Lasse Nobereit bei einer Doppelchance am HTC-Keeper Tom Hertrich scheiterten (46.).

Doppelschlag als Knockout

Dass sich die Gäste selbst schwächten, als sich Jon Mechtold in der 45. Minute eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe einhandelte, konnte den Frankenthalern nur recht sein. Die numerische Überlegenheit nutzte die TG zwar nicht, aber dafür traf Jonas Stroh in der 51. Minute zum 3:0. Und nicht einmal 60 Sekunden später erhöhte der 24-Jährige auf 4:0. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Nürnberger nicht mehr, obwohl sie noch einmal volles Risiko gingen, als sie danach den Torwart vom Feld nahmen – es war letztlich eine fruchtlose Verzweiflungstat.

„Das war sehr wichtig, aber jetzt geht’s erst richtig los. Wenn wir aber so spielen wie heute, holen wir gegen die HG Nürnberg den nächsten Dreier“, gibt sich Jonas Stroh, der in Mainz Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert, zuversichtlich.