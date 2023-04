Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine Dramatik: Die TG Frankenthal spielt in der kommenden Saison in der Bundesliga, obwohl sie ihr letztes Spiel beim TSV Mannheim verloren hat. Nach Spielende sind in Wiesbaden noch sieben Minuten auf der Uhr. Spielstand 11:11. Ein Remis würde dem Wiesbadener THC reichen. Doch ein Frankenthaler kann in der hessischen Landeshauptstadt in den Abstiegskampf eingreifen.

Schlussphase in der Partie zwischen dem TSV Mannheim und der TG Frankenthal: die Spielzeit ist schon abgelaufen, doch ein Siebenmeter für die TG wird noch ausgeführt. Marc Beck setzt ihn in seinem