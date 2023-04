Beim 28. Bad Dürkheimer Leichtathletik-Meeting feierten sechs Teams der TG Frankenthal einen erfolgreichen Saisonauftakt. In allen drei Altersklassen U8, U 10 und U12 stand die TG Frankenthal auf dem Siegerpodest.

Die einzelnen Gruppen der Frankenthaler Turner mit je acht bis elf Kindern tragen verschiedene Tiernamen. „Die Idee kam vergangenes Jahr von den Kindern selbst“, erzählt Abteilungsleiterin Birte Lux. So steht auf den Urkunden der U8 beispielsweise der Teamname „die grünen Schmetterlinge“. Die Kleinen wurden Zweite mit der 30-Meter-Hindernisstaffel und im Hoch-Weitsprung, Vierte im Teambiathlon und Sechste im beidarmigen Stoßen. „Mit 14 Punkten ein toller dritter Platz“, resümiert Trainer Marc Urban. Die überwiegend aus Neulingen bestehenden „grünen Raupen“ erreichten mit 30 Wertungspunkten Platz acht unter neun Teams. Dass in jedem Teamnamen die Farbe Grün auftaucht, ist schnell erklärt: „Die TG Frankenthal ist ja auch grün“, erläutert Lux, die mit dem Saisonauftakt zufrieden ist. Gibt es denn auch passende T-Shirts zu den Teamnamen? „Bisher noch nicht“, sagt die Abteilungsleiterin lachend.

Grashüpfer Dritte

Vielleicht gehen ja die „grünen Grashüpfer“ bei kommenden Wettkämpfen mit passender Montur an den Start. In Bad Dürkheim erreichte das Frankenthaler Team im mit 24 Mannschaften größten Feld der U10 den dritten Platz – auch wegen eines Sieges mit der 40-Meter-Hindernisstaffel und eines zweiten Platzes im Medizinballstoßen. „Das soll zum Kugelstoßen hinführen“, erklärt Lux. Die „grünen Laubfrösche“ landeten auf Platz 13.

Auch in der U12 traten zwei Teams an. Die „green Dragons“ wurden am Ende Elfte. Für die „green Tigers“ der TG U12 sprang dank Erfolgen in der 6x50-Meter-Staffel, im Weitsprung und Hindernissprint ein aussichtsreicher Startplatz eins in der finalen 6x800-Meter-Verfolgung heraus. „Leider konnte der Vorsprung trotz guter Laufleistung gegen die sehr guten Konkurrenten aus Edenkoben nicht verteidigt werden“, so Urban. Am Ende sei aber auch Platz zwei ein sehr gutes Ergebnis.