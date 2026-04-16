Zweitligist TG Frankenthal startet mit dem Heimspiel gegen den HC Ludwigsburg in die zweite Hälfte der Feldsaison. Warum das spannend wird.

Die Mission Klassenverbleib beginnt für Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal mit dem Heimduell mit einem Tabellennachbarn. Im HC Ludwigsburg stellt sich am Samstag, 14 Uhr, der Tabellenachte auf dem Jahnplatz vor. Zehn Punkte haben die Schwaben aus den bislang neun Saisonspielen geholt. Einen ihrer drei Saisonsiege erzielten sie gegen die TG Frankenthal, siegten zum Abschluss der ersten Saisonhälfte am 25. Oktober mit 3:1.

Die TG rangiert mit neun Zählern einen Punkt hinter dem HC Ludwigsburg auf dem neunten Tabellenrang. „Dementsprechend ist das eine Pflichtaufgabe für beide Mannschaften“, weiß TG-Trainer Timo Schmietenknop. In der Vorbereitung trafen die beiden Teams bereits zweimal aufeinander. Ein Sieg für die TG und ein Remis könnten ein gutes Omen sein.

Heimrecht als Faktor

„Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. beide Mannschaften sind auf Augenhöhe. Ein kleiner Vorteil für uns ist sicher das Heimrecht“, sagt Schmietenknop, der auf lautstarke Unterstützung von den Rängen hofft. Den HC Ludwigsburg charakterisiert er als „unangenehme Mannschaft“, die in Raphael Schmidt über einen guten Aufbauspieler verfüge. Torgefährlichster Spieler der Gäste ist Matthias Schurig, der bislang fünf Treffer erzielte.

„Wir müssen taktisch gut agieren und dürfen uns nicht viele Fouls erlauben, denn die Ludwigsburger spielen nach Freischlägen sehr gut nach vorne“, mahnt der TG-Trainer, der abitur- und studienbedingt auf drei Spieler verzichten muss, darunter Torwart Elias Vogel. „Unser Kader ist allerdings groß genug, um das kompensieren zu können“, betont er. In der Winterpause hat sich die TG Frankenthal mit Blick auf das Saisonziel Klassenverbleib erheblich verstärkt. Der torgefährliche Jaques Danneberg kam ebenso vom TSV Mannheim wie Jakob Schymik, Timm Stetter, Silas Wanninger und Simon Hahn. Vom Mannheimer HC wechselte Bene Bleiber, vom HC Speyer kamen Matthes Bechmann, Johann Dewes und Adrian Rupert nach Frankenthal. Neu im Kader ist auch das Eigengewächs Bene Brockmann. Nicht mehr dabei ist der 36 Jahre alte Sven Becker, der wegen eines schweren Knorpelschadens zumindest für die Feldsaison ausfällt.

Schlüsselrolle für Mertz

Neu im TG-Team ist auch Marco Mertz. Der 48-Jährige kommt vom TSV Mannheim und wird als Cotrainer von Timo Schmietenknop fungieren. Zuletzt war er beim TSV Mannheim drei Jahre lang als Cotrainer der ersten Herrenmannschaft tätig, die er zuvor schon als Cheftrainer betreut hatte, als diese noch nicht in der Bundesliga gespielt hatte. Auch Jugendmannschaften und die zweite Herrenmannschaft des TSV hat er schon trainiert. Marco Mertz will mit frischen Ideen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Mannschaft einnehmen.