In Frankenthal startet Specialhockey: ein inklusives Training für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Ein Schläger, ein Ball – und plötzlich zählt nur noch das Miteinander. Mit einem außergewöhnlichen neuen Angebot will die TG Frankenthal für Begeisterung sorgen: Specialhockey soll Menschen zusammenbringen, die sonst viel zu selten gemeinsam Sport treiben.

„Hier geht es um weit mehr als Hockey. Es geht um Mut. Um Teilhabe. Um echte Gemeinschaft“, heißt es im Pressetext der TG Frankenthal. Specialhockey ist ein inklusives Hockeytraining, bei dem Bewegung, Teamgeist und persönliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Freude an der Bewegung

Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahre, Jugendliche und Erwachsene. Menschen mit körperlicher, geistiger oder sozialer Beeinträchtigung sind ebenso eingeladen wie Menschen ohne Behinderung. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Entscheidend sei die Freude an Bewegung.

„Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung stehen gemeinsam auf dem Platz, lachen, lernen voneinander und wachsen als Team zusammen. Jeder Pass, jedes Tor und jeder kleine Fortschritt wird zum gemeinsamen Erfolg. Genau das macht dieses Projekt so besonders – und so wichtig“, erläutert TG-Jugendwart Thomas Klaka. „Hinter der Initiative stehen Barbara Wolf, Marion Büffor und Simon Taubert, die mit Herzblut ein Angebot geschaffen haben, das in der Region Maßstäbe setzt. Ihr Ziel ist, einen Ort zu schaffen, an dem niemand außen vor bleibt“, betont Klaka.

Startschuss am 23. April

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 23. April, um 17 Uhr auf dem Schulsportplatz Benderstraße (Zufahrt über Jahnplatz). „Ab dann heißt es jede Woche: Raus auf den Platz, rein ins Teamgefühl“, wirbt der TG-Jugendwart um Teilnehmer. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an: specialhockey@tgf1846.de.

Infos

https://tgfhockey.de/specialhockey

