Noch ein Punkt, und die TG Frankenthal bleibt sicher in der Ersten Hallenhockey-Bundesliga. Der soll im Optimalfall schon am Samstag (17 Uhr) beim Nürnberger HTC geholt werden. Die Aufgabe am Sonntag (12 Uhr) wird etwas kniffliger. Dann gastiert die TG zum Saisonabschluss beim Münchner SC. Auf großartige Rechenspielchen will es der TG-Trainer nicht ankommen lassen.

In den vergangenen zwei Wochen war nicht nur Vollgas angesagt bei der TG Frankenthal. „Wir sind es locker angegangen“, sagt Timo Schmietenknop. Am Dienstag und am Donnerstag habe man noch