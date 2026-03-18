Von Meistertiteln bis Überraschungssiegen: Die Jugendmannschaften der TG Frankenthal schließen die Hallensaison stark ab. Nun richtet sich der Blick auf die Feldrunde.

Eine so erfolgreiche Hallensaison mit zahlreichen Mannschaften in fast allen Altersklassen ist keineswegs selbstverständlich. Hinter den vielen Meistertiteln, Vizemeisterschaften und starken Platzierungen steht vor allem eines: enormes Engagement. Ohne die intensive Kinder- und Jugendarbeit, den unermüdlichen Einsatz der Trainerteams, die Unterstützung der Eltern sowie die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen wäre eine solche Breite und Qualität im Nachwuchsbereich nicht möglich. Die Hockeyabteilung der TG Frankenthal zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltige Nachwuchsarbeit sportlichen Erfolg fördern kann.

Mit zahlreichen Spitzenplatzierungen auf Landes- und süddeutscher Ebene blickt die TG auf eine herausragende Hallensaison zurück. Nun liegt der Fokus wieder auf der Feldsaison: Erste Mannschaften haben mit dem Feldtraining begonnen und bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Runde vor.

Weibliche U18 krönt Saison mit Meistertitel

Die weibliche U18 unter Trainer Dominik Seel sicherte sich den Meistertitel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dieser Erfolg war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die gesamte Hallenrunde hinweg. Leider blieb das Team von der Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft ausgeschlossen.

Auf nationaler Ebene setzte sich der Harvestehuder THC durch und holte den deutschen Meistertitel. Im Finale besiegten die Hamburgerinnen den Düsseldorfer HC mit 2:0.

Weibliche U16 überzeugt auf süddeutscher Ebene

Die erste weibliche U16-Mannschaft belegte in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den dritten Platz und qualifizierte sich für die Süddeutsche Meisterschaft. Dort überzeugten die TG-Mädels mit starken Leistungen: Ein 3:0-Sieg gegen den Rheinland-Pfalz/Saar-Meister VfL Bad Kreuznach, ein 3:2-Erfolg gegen den baden-württembergischen Vizemeister HC Ludwigsburg sowie ein 2:2 gegen den Hessenmeister 1. Hanauer THC führten zu Platz fünf im süddeutschen Vergleich.

Der Münchner SC holte in dieser Altersklasse die deutsche Meisterschaft mit einem 2:0-Sieg gegen den Harvestehuder THC. Auch die zweite weibliche U16 der TG Frankenthal zeigte eine beeindruckende Leistung: Nach Platz zwei in der Oberliga erreichte das Team die Endrunde, wo weitere deutliche Siege gelangen.

Weibliche U14: Drei Teams, ein Verbandsliga-Titel

In der weiblichen U14 stellte die TG Frankenthal drei Mannschaften. Die erste Mannschaft belegte Platz sechs in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die zweite Mannschaft triumphierte in der Verbandsliga und sicherte sich den Titel. Deutscher Meister wurde der Düsseldorfer HC nach einem 4:3-Sieg gegen den HTC Uhlenhorst Mülheim.

Weibliche U12: Vier Teams, ein Überraschungscoup

Mit vier Mannschaften war die TG in der weiblichen U12 vertreten. Die erste und zweite Mannschaft spielten in der Oberliga. Das Team von Trainer Julius Wagner schaffte es ins Halbfinale, unterlag dort jedoch dem VfL Bad Kreuznach. Im Spiel um Platz drei besiegte man den Dürkheimer HC.

In der Verbandsliga sorgte die vierte Mannschaft für eine Überraschung: Mit ausschließlich U10-Spielerinnen blieb das Team ungeschlagen und wurde sensationell Verbandsliga-Meister.

Männliche Jugend ebenfalls stark

Die männliche U18 konnte in der Hallensaison nicht um den Titel Rheinland-Pfalz/Saar mitspielen. Der Harvestehuder THC gewann hier die deutsche Meisterschaft.

Die männliche U16 stellte drei Mannschaften. Die erste Mannschaft wurde Vizemeister in der Oberliga und qualifizierte sich für die Süddeutsche Meisterschaft. Dort besiegte man im Rückspiel den Dürkheimer HC.

Männliche U12: Beeindruckender Durchmarsch

Die männliche U12 trat mit drei Teams an. Die erste Mannschaft wurde Vizemeister in der Oberliga. Die dritte Mannschaft, ausschließlich mit U10-Spielern besetzt, gewann ungeschlagen die Verbandsliga.

Blick nach vorne: Feldsaison steht bevor

Auch für die U10-Teams und die Minis nähert sich das Ende der Hallensaison. Am Wochenende stehen die letzten Spiele der Altersklasse m/wU8 an. Die Vorbereitungen für die Feldsaison laufen bereits. Mit Selbstvertrauen aus der erfolgreichen Hallensaison blickt die TG Frankenthal motiviert auf die kommende Runde.