Wer in Frankenthal einen Corona-Schnelltest braucht, hat ab nächster Woche eine weitere Anlaufstelle. Ab 4. Juni will auch die TG Frankenthal auf dem Jahnplatz ein eigenes Testzentrum anbieten. Das hat Hockey-Abteilungsleiter Timo Schmietenknop mitgeteilt. Angeboten werden sollen Tests immer freitags, 14 bis 18, und sonntags, 11 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. „Die Leute können kommen, sich registrieren, testen lassen und wieder gehen. Das Ergebnis wird dann per E-Mail mitgeteilt“, erläutert Schmietenknop. Die Tester werden derzeit noch geschult und werden auch aus den Reihen der Damen- und Herrenteams rekrutiert. Laut Schmietenknop stehen zum Beispiel Annika Koch, Torwart Thimo Bernet und Norbert Grimmer, Sportlicher Leiter Aktive, als Tester fest. Das Trio habe schon Erfahrungen in anderen Testzentren gesammelt. Das Ganze laufe streng Corona-konform ab. Mindestens vier Helfer sollen zum Start pro Schicht zur Verfügung stehen.