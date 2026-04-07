Die 2. Herrenmannschaft der Turngemeinde (TG) Frankenthal Hockey steckt mitten in der intensiven Vorbereitung auf die entscheidende Phase der Feldsaison 2025/2026.

Am Sonntag, 26. April 2026, beginnt für das Team die Rückrunde – und das gleich mit einem richtungsweisenden Heimspiel auf dem Jahnplatz gegen den Tabellenletzten Dürkheimer HC 2.

Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein: Mit 13 Punkten stehen die Frankenthaler aktuell an der Spitze der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Doch der Vorsprung ist denkbar knapp – Verfolger TSG Kaiserslautern 1 lauert mit nur einem Punkt Rückstand direkt dahinter. Jeder Zähler kann im Aufstiegsrennen entscheidend sein.

Für Trainer Sandro Reinhard ist die Zielsetzung klar formuliert: „Der Aufstieg in die 2. Regionalliga Süd ist unser erklärtes Ziel.“ Um dieses ambitionierte Vorhaben zu realisieren, müsse die Mannschaft von Beginn der Rückrunde an voll fokussiert auftreten. „Wir dürfen uns keine unnötigen Punktverluste leisten“, so Reinhard.

Zusätzlichen Rückenwind zieht die Mannschaft aus der erfolgreichen Hallensaison: Dort gelang der erneute Aufstieg in die Oberliga. Diese positive Erfahrung soll nun als Motivation dienen. Mit viel Optimismus und Selbstvertrauen wollen die 2. Herren auch auf dem Feld klar auf Angriff setzen.

Nur noch sechs Partien stehen auf dem Programm – drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Eine kurze, aber intensive Phase, in der Konstanz und Teamgeist über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden. Die Vorbereitungen laufen entsprechend auf Hochtouren: Auch während der Osterferien wird konsequent trainiert, um optimal in die Rückrunde zu starten.

Besonders erfreulich ist die Integration junger Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Wie Jugendwart Thomas Klaka mitteilt, ist der Jahrgang 2009 nach der Hallensaison in den aktiven Bereich aufgerückt. Damit setzt der Verein konsequent auf die eigene Ausbildung.

„Auf unsere Jugendspieler und Spielerinnen sind wir sehr stolz“, betont Klaka. „Unabhängig davon, in welcher Leistungsmannschaft sie eingesetzt werden, erhalten sie jede Unterstützung, um sich bestmöglich zu entwickeln und zu integrieren.“

Zu den Neuzugängen im Herrenbereich der 2. Herren zählen Jonas Klaka, Philipp Bechtler, Felix Monsieur, Felix Münzner, Simon Waldmann und Felix Raisig. Sie sollen frischen Wind ins Team bringen und perspektivisch Verantwortung übernehmen.

Unterstützung erhält Trainer Reinhard zudem von Co-Trainer Erik Kohlmann. Der ehemalige Spieler der 1. und 2. Herren bringt nicht nur große Erfahrung aus dem Leistungsbereich mit, sondern kennt auch die Anforderungen im Umgang mit jungen Spielern aus seiner Tätigkeit als Jugendtrainer. Seine zentrale Aufgabe wird es sein, die Nachwuchsspieler in die bestehende Mannschaftsstruktur zu integrieren und die richtige Balance zwischen Erfahrung und Jugend zu finden.

Eine entscheidende Rolle im Aufstiegsrennen könnten die Heimspiele auf dem Jahnplatz spielen.

Die Termine im Überblick

Sonntag, 26. April 2026, 14 Uhr: gegen Dürkheimer HC 2

Samstag, 9. Mai 2026, 11 Uhr: gegen TSV Schott Mainz 2

Samstag, 13. Juni 2026, 11 Uhr: gegen HTC Neunkirchen