Die 1. Damen der TG Frankenthal verlieren zu Hause 0:2 gegen den HTC Stuttgarter Kickers, die 2. Damen sammeln mit einem Remis und einem Sieg wichtige Punkte.

Die 1. Damen der TG Frankenthal empfingen am Sonntag in der Regionalliga Süd auf heimischer Anlage am Jahnplatz die Damen des HTC Stuttgarter Kickers. Gegen die Gäste aus Stuttgart fanden die Frankenthalerinnen nur schwer in die Partie und starteten verhalten in die Begegnung. Anders präsentierten sich die Gäste vom HTC Stuttgarter Kickers, die früh Druck aufbauten und bereits im ersten Viertel für klare Verhältnisse sorgten. In der 6. Minute traf Franziska Pierer von Esch zur 0:1-Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Lena Kassel auf 0:2.

Im zweiten Viertel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die einzige nennenswerte Möglichkeit hatte der HTC Stuttgarter Kickers durch eine kurze Ecke, die jedoch ungenutzt blieb. Im dritten Viertel sah Calotta Meiners vom HTC Stuttgarter Kickers nach einer Entscheidung der Unparteiischen die grüne Karte und musste für kurze Zeit pausieren. Die TG Frankenthal spielte somit in Überzahl, konnte daraus jedoch keinen Vorteil ziehen.

Auch in der Schlussphase fehlte beiden Teams die letzte Konsequenz vor dem Tor. Zwei kurze Ecken für die Gäste in der 52. und 55. Minute blieben ungenutzt, sodass es letztlich beim 0:2 aus Sicht der TG Frankenthal blieb.

Deutlich erfreulicher verlief das Wochenende für die 2. Damen der TG Frankenthal in der Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das Team von Trainerin Janine Meyer absolvierte ein Doppelwochenende mit Heim- und Auswärtsspiel. Punkteteilung gegen TSV Schott Mainz. Am Samstag empfingen die Frankenthalerinnen auf dem Jahnplatz den TSV Schott Mainz. Bereits in der 5. Minute vergaben die Gäste eine kurze Ecke. Weitere Höhepunkte blieben im ersten Viertel aus.

Im zweiten Viertel brachte Leoni Hornig die TG Frankenthal in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nur wenige Minuten später gelang Katharina Herz in der 24. Minute der Ausgleich zum 1:1. Auch im weiteren Spielverlauf blieb die Partie umkämpft. Der TSV Schott Mainz ließ im dritten und vierten Viertel weitere kurze Ecken ungenutzt. Fünf Minuten vor dem Ende musste Rosa Maack nach einer grünen Karte auf die Strafbank, doch die TG Frankenthal konnte die Überzahl ebenfalls nicht verwerten. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Am Sonntag stand für die 2. Damen bereits die nächste Aufgabe an. Auswärts ging es zum HC BW Speyer. Ziel war es, weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln. Im ersten Viertel tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Die TG-Damen kämpften engagiert, konnten jedoch eine kurze Ecke in der 8. Minute nicht nutzen.

Im zweiten Viertel schlug dann die Stunde der Nachwuchsspielerinnen: Linnea Weißert erzielte in der 26. Minute das 0:1 für die TG Frankenthal. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Johanna Wolf in der 30. Minute auf 0:2. Im dritten Viertel konzentrierte sich die TG Frankenthal vor allem auf die Defensive und verteidigte die Führung konsequent. Zwar verkürzte der HC BW Speyer in der 58. Minute noch auf 1:2, doch die Frankenthalerinnen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit einem Unentschieden und einem Sieg haben die 2. Damen damit einen großen Schritt Richtung Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gemacht.

In den verbleibenden Spielen gegen den Kreuznacher HC sowie die Spielgemeinschaft 1. FCK/Gau-Algesheim reicht bereits ein weiteres Unentschieden, um den Aufstieg perfekt zu machen. Für Trainerin Janine Meyer ist der Einstand damit gelungen. Besonders erfreulich ist aus Sicht des Vereins die erfolgreiche Integration der Nachwuchsspielerinnen in die Mannschaft. Auch Jugendwart Thomas Klaka zeigte sich zufrieden: Gute Trainingsarbeit und eine nachhaltige Nachwuchsförderung bleiben weiterhin zentrale Bausteine der Hockeyabteilung der TG Frankenthal.