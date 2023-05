Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der TG Frankenthal bestreiten am Samstag in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd ihr erstes Heimspiel. Um 15.30 Uhr empfangen sie den TV 48 Schwabach in der Stadtsporthalle Am Kanal. Gegen das Team aus Franken soll der erste Saisonsieg eingefahren werden.

Zum Auftakt vor einer Woche beim Wiesbadener THC, der zum Kreis der Titelfavoriten zählt, waren die Frankenthalerinnen schon mal nah dran an Zählbarem. Das Team von Tobias Stumpf unterlag am Ende