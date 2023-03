Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Blick auf die Tabelle in der Feldhockey-Regionalliga Süd der Damen macht aus TG-Sicht derzeit Spaß. Die Frankenthalerinnen grüßen von der Spitze. Am Sonntag, 16 Uhr, ist Schlusslicht SB Rosenheim auf dem Jahnplatz zu Gast – auf den ersten Blick eine leichte Aufgabe.

Die TG-Damen hatten am vergangenen Pfingstwochenende frei. Es stand kein Spiel an, auch das eigentlich anberaumte Training am Pfingstsamstag wurde abgeblasen. „Meine Spielerinnen haben