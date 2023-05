Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem 4:3 (1:0)-Heimsieg gegen den 1. Hanauer THC haben die Damen der TG Frankenthal am Samstag die Saison in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd beendet. Für den Titelgewinn hat es am Ende ganz knapp nicht gereicht, weil zeitgleich Spitzenreiter Wiesbadener THC den TuS C Obermenzing 5:2 (5:2) geschlagen hat. Für die TG war es dennoch ein versöhnlicher Saisonabschluss.

Viel hat nicht gefehlt. Mit 24 Punkten liegen die Frankenthalerinnen im Endtableau lediglich zwei Zähler hinter den Hessinnen auf Platz zwei – mit deutlichem Abstand vor den Stuttgarter