Die Damen der TG Frankenthal empfangen am Samstag in der Regionalliga mit Eintracht Frankfurt gleich den nächsten starken Gegner. Das Ziel ist dennoch klar: Die Tabellenführung soll verteidigt werden.

Das Team von TG-Trainer Tobias Stumpf war der Gewinner des vergangenen Wochenendes. Mit Siegen gegen den 1. Hanauer THC (4:1) und die Stuttgarter Kickers (5:4) setzten sich die Frankenthalerinnen in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd an die Spitze des Tableaus. Mit neun Zählern aus vier Saisonspielen sind sie aktuell punktgleich mit dem Wiesbadener THC. Zwischen den beiden Aufsteigern könnte es also wie schon in der vergangenen Hallenrunde in der Zweiten Regionalliga Süd auf einen Zweikampf um den Titel hinauslaufen.

Doch daran will Stumpf noch nicht denken. Zunächst gelte es, einen Haken unter das Minimalziel Klassenerhalt zu setzen. Immerhin könnte es in der mit sieben Teams besetzten Liga am Ende bis zu drei Absteiger geben. 15 bis 18 Zähler sollten für den Klassenverbleib erfahrungsgemäß reichen, glaubt Stumpf. „Wenn wir in den letzten beiden Spielen des Jahres ordentlich punkten, sollte das kein allzu großes Problem mehr sein.“

Zweimal Eintracht Frankfurt

Der Spielplan ist kurioserweise so gestaltet, dass die TG-Damen bis zur Weihnachtspause nicht wie üblich die komplette Hinrunde absolvieren, sondern bereits ein Spiel der Rückrunde zu bestreiten haben. Zweimal hintereinander wird der Gegner nun Eintracht Frankfurt heißen. Zunächst sind die Südhessinnen am Samstag (16.30 Uhr) in der Frankenthaler Stadtsporthalle Am Kanal zu Gast, am Sonntag, 11. Dezember, 12 Uhr, spielt die TG dann in Frankfurt.

Die Eintracht hat nicht nur den Wiesbadener THC mit 3:2 geschlagen, das Team von Trainer Gerrit Rothengatter zählt mit acht Punkten aus vier Spielen auch zur Spitzengruppe. Und das mit einem im Schnitt vergleichsweise alten Kader, dem auch die inzwischen 45-jährige österreichische Rekordnationalspielerin Irene Balek angehört. In den 2000er-Jahren hat die Abwehrspezialistin mit dem Rüsselsheimer RK sechs Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen und genauso oft den Europapokal.

„Die Frankfurterinnen bringen enorm viel Erfahrung mit. Sie stehen tief, lassen ihre Gegner kommen und lauern auf Fehler, die sie gnadenlos bestrafen. Allzu viele Passungenauigkeiten sollten wir uns nicht leisten“, warnt der TG-Coach. Er ist dennoch guter Dinge, dass die drei Punkte am Samstag in Frankenthal bleiben: „Wir müssen gegen die Eintracht das Tempo hoch halten. Über 60 Minuten sollten wir mehr Kraft haben.“

Deimling wird TG-Tor hüten

Personell wird es bei der TG gegenüber dem vorigen Wochenende kaum Änderungen geben. Marie Sattler, die am Sonntag gegen die Kickers ihr erstes Saisonspiel für die ersten Damen bestritt, fällt krankheitsbedingt aus. Dafür wird Hannah Schiller wohl wieder mitmischen. Im Tor setzt Stumpf in der Halle weiter auf Rotation: Am vergangenen Wochenende stand Celine Hochstetter zwischen den Pfosten, diesmal ist Nadine Deimling wieder an der Reihe. „Nadine ist eine sehr starke Hallenkeeperin“, lobt Stumpf.

Obwohl zunächst einmal der Verlauf der Hinrunde abzuwarten sei, spreche man in der Mannschaft natürlich auch über einen möglichen Aufstieg, verrät TG-Verteidigerin Nina Büffor. „Es wäre doch ein Traum, wenn uns der direkte Durchmarsch in die Zweite Bundesliga gelingen könnte.“ Ziel aller sei es, nach einer erfolgreichen Hallensaison den Schwung mit ins Feld zu nehmen und dort die Zweite Liga zu halten.