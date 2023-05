Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war nach der Vorrunde mit insgesamt nur vier Punkten in der Zweiten-Feldhockey-Bundesliga nur schwer vorstellbar: Die Damen der TG Frankenthal sind wieder im Spiel. Nach dem 2:1-Sieg beim Nürnberger HTC am Sonntag sind sie bis auf einen Punkt an den drittletzten Platz herangerückt.

Klettern die TG-Damen in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga noch einen Rang nach oben und halten diesen bis zum Saisonende, dann bleiben sie sicher in der Klasse. Nach dem Sieg beim Nürnberger HTC am