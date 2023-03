Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der TG Frankenthal haben in der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd derzeit einen Lauf. Auch wenn es im Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt am Ende noch einmal spannend wurde, der 3:2 (3:1)-Sieg war verdient. Und der Blick auf die Tabelle sorgt aktuell für große Freude bei den TG-Fans.

Als Trainer in einem Spiel immer die richtigen Impulse zu geben, das ist alles andere als einfach. Oft genug erweist es sich als Balanceakt. Das musste am Samstag auch TG-Coach Tobias Stumpf erfahren.