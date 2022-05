Die ersten Damen der TG Frankenthal bleiben in der Feldhockey-Regionalliga Süd auf Erfolgskurs. Im Heimspiel am Samstag gegen Schlusslicht ESV München wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende klar 5:1 (2:0). TG-Trainer Tobias Stumpf war mit der Leistung seines Teams dennoch nicht ganz zufrieden.

Strohhutfest und Titelkampf in der Regionalliga Süd – passt das zusammen? Am Abend vor dem Spiel habe man sich im Vereinszelt getroffen, gefeiert habe man aber nur in Maßen, erzählte Laura Hilbert. „Jeder von uns weiß, um was es geht. Wir wollen den Aufstieg in die Zweite Bundesliga schaffen, auf dem Weg zur Meisterschaft wollen wir nichts mehr anbrennen lassen“, sagte die TG-Stürmerin. Am Besuch des Strohhutfestes habe es jedenfalls nicht gelegen, dass man sich insbesondere im ersten Viertel etwas schwergetan habe.

Tatsächlich waren die Gastgeberinnen von Beginn an die dominierende Mannschaft. Gegen extrem defensiv ausgerichtete Münchnerinnen entwickelten sie aber lange keine richtige Torgefahr. „Wir mussten sehr viel arbeiten, das hat Kraft gekostet“, bekannte Marie Sattler, die im Mittelfeld erneut engagiert agierte. „Im Schusskreis waren wir am Anfang viel zu hektisch und haben keinen Druck hinter den Ball bekommen.“

Koppel macht kurzen Prozess

Wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, sind Standards ein probates Mittel, um die Blockade zu durchbrechen. Und gleich die erste Strafecke der TG stach: Marie Fischer, die mit sauberem Passspiel glänzte, sorgte mit ihrem Treffer kurz vor Schluss des ersten Viertels für die Frankenthaler Führung. Wenige Minuten danach machte Katharina Koppel im Schusskreis kurzen Prozess – 2:0 (18.).

Im zweiten Viertel zeigten sich die Münchnerinnen erstmals vor Frankenthals Schlussfrau Celine Hochstetter, blieben im Abschluss aber zu harmlos. Glück hatten die Gastgeberinnen, als ein Treffer nach der einzigen Strafecke des ESV vom Schiedsrichtergespann nicht gegeben wurde. „Wenn das Tor gezählt hätte, wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden“, mutmaßte Sattler.

Mit Tor fünf ist alles geklärt

In der zweiten Hälfte spielte der Tabellenführer dann seine Erfahrung aus. U21-Nationalspielerin Marie Fischer mit dem 3:0 (36.) nach einer Strafecke und Lea Schopper mit dem 4:0 (39.) sorgten für die Vorentscheidung, ehe Laura Hilbert nach einem schönen Pass von Liv Schütze mit dem fünften TG-Tor (47.) alles klar machte. „Am Ende haben wir noch etwas für das Torverhältnis getan“, meinte Hilbert, die sich über ihren ersten Treffer in der Rückrunde freute.

Dass ESV-Verteidigerin Jule-Susann Schuler kurz vor Schluss noch der Anschluss gelang, war nur noch Ergebniskosmetik. Sein Team befinde sich nach einer umfassenden Verjüngung im Neuaufbau, erläuterte ESV-Co-Trainer Georg Krautscheid. „Den Abstieg werden wir wohl nicht mehr verhindern können, bis zum Saisonende wollen wir in der Regionalliga noch Erfahrungen sammeln. Unser Ziel für das nächste Jahr wird der Wiederaufstieg sein.“

Am Ende überwiegt die Freude

In der zweiten Hälfte hätten seine Spielerinnen „eine ganz andere Körpersprache an den Tag gelegt als zu Beginn“, befand Tobias Stumpf. „Entscheidend war, dass wir die Tore wieder zur rechten Zeit gemacht haben.“ Was ihm nicht gefiel: „Unser Leistungsvermögen haben wir heute nicht über 60 Minuten abgerufen.“ Am Ende überwog beim TG-Coach aber die Freude, dass die Tabellenführung ausgebaut wurde. Der Vorsprung der Frankenthalerinnen auf den aktuellen Zweiten SC Frankfurt 1880, der am Samstag Lokalrivale SC SaFo Frankfurt 2:0 bezwang, beträgt sechs Punkte. Auch wenn 1880 bislang ein Spiel weniger absolviert hat als die TG, durfte das auf dem Strohhutfest richtig gefeiert werden.

So spielten sie

TG Frankenthal: Hochstetter (Main) – Büffor, Di Fede, Fischer, Galijasevic, Haselmaier, Hilbert, Koch, Koppel, Lauer, Peikert, Sattler, Schiller, Schneider, Schopper, Schütze

ESV München: Pailhès – Berndt, Dunn, Düsedau, Hartl, Hummel, Lefranc, Liesenhoff, Carlotta Meiss, Paula Meiss, Pereira, Scholz, Schneid, Schuler, Wunderlich

Tore: 1:0 Fischer (14., Kurze Ecke), 2:0 Koppel (18.), 3:0 Fischer (36., Kurze Ecke), 4:0 Schopper (39.), 5:0 Hilbert (47.), 5:1 Schuler (55.) – Kurze Ecken: 7/2 – 1/0 – Beste Spielerinnen: Fischer, Hilbert, Koppel, Schütze – Schuler, Wunderlich – Zuschauer: 150 – Schiedsrichter: Bachmann (Worms)/Ritter (Heidesheim).