Auf die Damen der TG Frankenthal wartet am Wochenende der nächste Doppelspieltag. Auf dem heimischen Jahnplatz bekommt es der Aufsteiger am Samstag (12 Uhr) mit dem TuS Lichterfelde und am Sonntag (11.30 Uhr) mit dem ATV Leipzig zu tun. Ein Erfolgserlebnis wäre dringend nötig.

Ihren bislang einzigen Saisonsieg fuhren die TG-Damen im Spiel gegen Mitaufsteiger Mariendorfer HC ein. Gegen den Nürnberger HTC gab es vor zwei Wochen ein Unentschieden, das war es dann aber auch