Viertes Spiel, vierter Topgegner in Folge: Die ersten Damen der TG Frankenthal treten am Samstag (14 Uhr) als frischgebackener Tabellenführer der Feldhockey-Regionalliga Süd bei Verfolger SC SaFo Frankfurt an. Eine Leistungsträgerin im Team von Trainer Tobias Stumpf trägt in diesen Tagen wieder das Nationaltrikot.

Drei Begegnungen haben die Frankenthalerinnen seit der Wiederaufnahme der Feldsaison in diesem Jahr bestritten. Alle drei haben sie ohne ein einziges Gegentor gewonnen. Nach dem jüngsten 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den HTC Stuttgarter Kickers