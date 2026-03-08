Unbekannte haben in Großniedesheim am Freitagmorgen die Eckbachhalle aufgebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Sporthalle, die derzeit umgebaut wird, nach Angaben eines Mitarbeiters der zuständigen Baufirma am Donnerstagabend ordnungsgemäß verschlossen worden. Am Morgen wurden Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass mehrere Türen und Schränke gewaltsam geöffnet worden waren.

Den Tätern fielen zahlreiche hochwertige Werkzeuge der beteiligten Baufirmen in die Hände. Der Schaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.