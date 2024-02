Ein 28-jähriger Ludwigshafener muss sich am Donnerstag, 8. Februar, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Oktober 2022 in Frankenthal in eine Wohnung eingebrochen zu sein und dort mehrere Wertgegenstände entwendet zu haben. Laut einer Pressemitteilung des Gerichts soll der heute 28-Jährige unter anderem eine teure Handtasche im Wert von rund 1500 Euro gestohlen haben. Der Prozess beginnt um 9 Uhr im Saal 13.