Nahezu verdreifacht hat sich die Anzahl der Schnelltests im Testzentrum am Festplatz Benderstraße, nachdem das Angebot ab Samstag wieder kostenlos war. Das teilt Sertac Bilgin, Geschäftsführer des Pflegedienstleisters MKS-Medical, mit. Sein Team war am Samstag und Sonntag mit jeweils sechs Kräften in Frankenthal im Einsatz. Etwa 150 bis 200 Menschen hätten die kostenlosen Tests genutzt. Alarmierend dabei: Unter den positiv Getesteten – am Samstag acht und am Sonntag einer – seien überwiegend doppelt geimpfte Menschen gewesen. „Sie haben mir gesagt, dass sie sich gegen Gebühr nicht hätten testen lassen“, berichtet Bilgin. Das kostenlose Angebot sei gut angenommen worden, viele Bürger hätten sich erleichtert gezeigt. „Auch zahlreiche doppelt Geimpfte wollen sich absichern“, sagt der MKS-Medical-Chef.

Testzentrum an fünf Tagen geöffnet

Neben dem Ludwigshafener Unternehmen ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsverband Frankenthal, zweiter Betreiber des Testzentrums in der Benderstraße, das an fünf Tagen die Woche geöffnet ist. Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums auf dem Festplatz: Montags und mittwochs, 16 bis 19 Uhr, testet die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal. Freitags, 13 bis 17.30 Uhr, samstags, 12 bis 15 Uhr, und sonntags, 11 bis 15 Uhr, ist MKS-Medical aktiv.