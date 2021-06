Wer sich am Wochenende auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchte, kann das künftig auch an Sonntagen in Frankenthal erledigen: Der Anbieter MKS Medical GmbH, ein sonst in der ambulanten Pflege tätiges Unternehmen, erweitert die Testmöglichkeiten ab 6. Juni und wird sonntags von 10 bis 16 Uhr Schnelltests am Festplatz Benderstraße anbieten.