Das in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen betriebene Schnelltestzentrum der Stadt auf dem Festplatz Benderstraße ist ab Freitag, 11. Juni, zusätzlich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Verwaltung schließt es sonntags dafür eine Stunde früher und hat ab sofort an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. An den genannten Tagen stellt das Unternehmen MKS-Medical GmbH aus Ludwigshafen das Personal. In der übrigen Zeit gelten die gewohnten Öffnungszeiten: Montag, 16 bis 19 Uhr; Dienstag, 10 bis 18 Uhr; Mittwoch, 16 bis 19 Uhr; Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 16 Uhr. Betrieben wird es dann vom DLRG-Ortsverein Frankenthal und vom Regionalverband Bergstraße/Pfalz der Johanniter-Unfall-Hilfe.