Von Ärger und Tumulten am Schnelltestzentrum auf dem Festplatz an der Benderstraße berichtet Sertac Bilgin, Geschäftsführer des Pflegedienstleisters MKS-medical. Das Ludwigshafener Unternehmen ist als einer von drei Betreibern von Freitag bis Sonntag in Frankenthal im Einsatz. Angesichts durchschnittlicher Wartezeiten von ein bis einhalb Stunden bediene man ältere Menschen, Gehbehinderte, Schwangere und Kinder in einem separaten dritten Fenster. Das wirke sich als zusätzliches Angebot nicht auf die Wartezeit anderer Kunden aus, sorge aber immer wieder für teils heftigen Protest. Für Bilgin ist diese Bevorzugung ein Gebot der Mitmenschlichkeit, für das er sich mehr Verständnis wünscht.

Ebenfalls für Diskussionen sorge, dass etwa eine halbe Stunde vor Ende der Testzeit keine Anmeldungen mehr aufgenommen werden. Unverständnis zeigten Kunden auch dafür, dass MKS-medical keine PCR-Tests anbietet. Besucher würden sich, trotz entsprechender Aushänge, in die Warteschlange stellen und seien dann verärgert. „Das kostet unser Personal unnötig viel Zeit.“ Von Freitag bis Sonntag wurden am Festplatz laut Bilgin rund 1100 Menschen auf das Coronavirus getestet. 18 Abstriche waren positiv.