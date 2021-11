Am Montag, 22. November, ziehen die kommunalen Testzentren in Heßheim und Lambsheim um. Statt wie bisher im Bürgerhaus können Interessierte dann in der Verwaltungsstelle Heßheim einen Corona-Schnelltest machen lassen. In der Lambsheimer Karl-Wendel-Schule wird künftig im B-Gebäude statt in der Sporthalle getestet.

Jeder Bürger – ob geimpft, ungeimpft oder genesen – kann zu den Teststellen der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim kommen. Jeweils von 18 bis 19 Uhr wird getestet: montags und mittwochs in Lambsheim (Grundschule, B-Gebäude, Neustadter Straße 23), dienstags und donnerstags in Großniedesheim (Eckbachhalle, In den Moltersgärten 16) sowie freitags und sonntags in Heßheim (Verbandsgemeindeverwaltung, Hauptstraße 14).

Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine Terminvereinbarung bis einen Tag vor Testung unter Telefon 06233 3791215 möglich ist. Infos zu aktuellen Regelungen für die Bürgertests gibt es im Netz unter diesem Link.