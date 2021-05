Das Grundwesen von Tennis ist relativ simpel: Der Ball muss über das Netz in die Hälfte des Gegners gebracht werden. Da kann man schon mal eine Abkürzung nehmen. Nämlich, indem man ans Netz aufrückt. Dann kann man den Ball direkt aus der Luft nehmen und leichte Punkte machen. Doch konzentriert müsse man schon bleiben, mahnt Steffen Schaudt vom TC Mörsch.

Wer ans Netz vorkommt, der sieht seine Chance gekommen, den Punkt zu beenden. Der Spieler meint, dass er den Gegner so unter Druck gesetzt hat, dass dieser den Ball nicht mehr mit voller Wucht und zu kurz zurückspielt. Das ist die Möglichkeit für Akteure, die über einen guten Volley verfügen.

Volley – das bedeutet, dass man den Ball direkt aus der Luft nimmt, ohne dass dieser vorher noch mal den Boden berührt. Im Optimalfall spielt man die Filzkugel so in die andere Hälfte, dass der Gegner den Ball nicht mehr erreicht. „In der Regel hält man den Schläger dabei relativ gerade, mit einer leicht geöffneten Schlagfläche“, erklärt Steffen Schaudt vom TC Mörsch. „Dabei hält man den Schläger seitlich und leicht vor dem Körper. Der Ball wird dann kurz geschoben oder situativ einfach geblockt“, erklärt der Trainer.

Halbvolley: Wie ein Dropkick

Etwas kniffliger ist die Sache schon beim Halbvolley. „Das ist im Prinzip wie beim Dropkick beim Fußball: Man nimmt den Ball direkt nach dem Dopsen“, beschreibt Steffen Schaudt die typische Halbvolley-Situation. Diese entstehe, wenn man zum Beispiel nicht schnell genug am Netz sei. Im Doppel komme dies oft nach einem Return vor, wenn man selbst direkt nach dem Aufschlag ans Netz vorrückt, erzählt Schaudt.

Ja, man könne den Halbvolley trainieren, meint der Mörscher. „Aber es ist schwierig.“ Gibt’s trotzdem einen kleinen Tipp, was man beim Halbvolley machen soll? „Ich versuche, den Ball dabei immer möglichst flach übers Netz zu spielen“, verrät Schaudt. Auch als Stopp funktioniere der Halbvolley gut. Dazu braucht man allerdings ein sehr feinfühliges Handgelenk.

Unbedingt weiter ans Netz vorrücken

Ist der Halbvolley gespielt, müsse man aber unbedingt weiter ans Netz vorrücken. „Zwei Halbvolleys hintereinander sollte man eher vermeiden. Dann hat man vergessen, schnell genug aufzurücken und bekommt Probleme“, erläutert Steffen Schaudt.

Eine Variante des Volleys ist der Smash, auf Deutsch Schmetterschlag. Wie beim „normalen“ Volley wird der Ball direkt aus der Luft genommen – allerdings über dem Kopf.„Der Gegner ist zuvor stark in die Defensive gedrängt worden. Er kann sich nur noch mit einem Lob oder einem hohen Not-Ball helfen“, erläutert Steffen Schaudt.

Schmetterball nicht leicht

Und dann donnert man den Ball einfach in die Hälfte des Gegners zurück. Oder? „Beim Schmetterschlag werden viele Fehler gemacht“, berichtet Steffen Schaudt aus seiner Erfahrung. „Der Schlag wirkt leicht. Aber man muss sich gut positionieren, den Ball bis zum Treffpunkt anschauen und vor allem konzentrieren. Man darf den Punkt nicht schon abhaken, bevor man den Ball geschlagen hat“, betont der Coach.

Bereits angesprochen worden ist der Lob. Man kann es sich so merken, wenn man ein altes Mike-Krüger-Lied im Ohr hat. Demnach ist das ein Ball, der „lange oben bleibt“. Der Lob wird in der Regel dann gespielt, wenn man selbst in der Defensive ist und der Kontrahent ans Netz vorgekommen ist.

Topspin-Lob am effektivsten

„Man versucht, über den Gegner zu spielen. Im Doppel sieht man den Lob oft. Es ist nicht der beste Schlag. Aber man kann ihn einsetzen, um sich wieder in den Ballwechsel zurückzukämpfen“, sagt Steffen Schaudt. Die Variante mit Topspin sei dabei die effektivste. „Dann bekommt man die höchste Flugkurve hin und das beste Tempo nach dem Ballaufsprung“, erklärt der Trainer des TC Mörsch. Die Slice-Variante, wobei der Ball angeschnitten wird, sei meist aus der Defensive. „Da bleibt der Ball beim Aufkommen oder schon in der Luft fast stehen. Bei den Profis sieht man den fast gar nicht.“

Der bessere Konter, und bei den Tennisspielern, die mit ihrem Sport ihr Geld verdienen, deutlich beliebter, ist der Passierschlag. Das Prinzip ist hier einfach: Man spielt den Ball am Gegner, der ans Netz aufgerückt ist, vorbei. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: die Linie entlang (Longline) oder diagonal (Cross). Welcher Ball wann zum Einsatz kommt? „Das hängt von der Situation ab“, sagt Steffen Schaudt. Genauer: „Wo stehe ich? Wo steht der Gegner?“ Der Serbe Novak Djokovic spiele gute Passierbälle, meint Schaudt. Er schränkt aber auch ein: „Es gibt nicht mehr so viele Spieler, die ans Netz vorrücken.“

Mit dem Stopp den Gegner ans Netz locken

Man kann den Gegner aber auch ans Netz locken – zum Beispiel mit einem Stopp. Der Ball wird mit extrem viel Unterschnitt (Slice) gespielt. Allerdings wird die geführte Bewegung in der Mitte abgebrochen. Die Flugkurve sei leicht angehoben. Und wenn der Ball aufkomme, bleibe dieser stehen oder springe sogar zurück in Richtung Netz. „Vor allem auf Sand ist der Stopp sehr wirkungsvoll. Da springt er nicht so hoch ab“, erklärt Steffen Schaudt.

Optimal wird der Stopp möglichst dicht hinter das Netz platziert. „Danach spielt man wieder einen Lob, um den Gegner laufen zu lassen. Das macht schon Spaß, aber effektiver bleibt der Passierball“, sagt Schaudt und lacht.