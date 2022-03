Städten mehr Entscheidungsfreiheit darüber zu geben, wo welches Tempolimit gilt: Darum geht es der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Hintergrund ist, dass Gemeinden gemäß der Straßenverkehrsordnung Tempo 30 nur auf eigenen Straßen, nicht aber auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen festlegen dürfen. Über 80 Kommunen haben sich diesem Aufruf bereits angeschlossen – seit Donnerstag auch die Stadt Frankenthal. Die Stadtratsfraktion der Grünen hatte den Antrag in den Planungs- und Umweltausschuss eingebracht als „einen Baustein in dem Bemühen, die Attraktivität der Innenstädte zu verbessern“. Das Votum für den Beitritt fiel einstimmig. In der Diskussion hatten Vertreter der Parteien und Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) betont, dass es um mehr Flexibilität, nicht aber um ein pauschales und flächendeckendes Tempolimit gehe. Der bisherige rechtliche Rahmen sei „akzeptabel“, die Diskussion bei der Festsetzung von Tempo 30 auf übergeordneten Straßen aber zum Teil sehr aufwendig.