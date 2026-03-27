Die Polizei hat am Donnerstagmittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Frankenthal mehrere Verstöße festgestellt. Nach Angaben der Beamten kontrollierten sie zwischen 12.40 Uhr und 13.35 Uhr in der Freinsheimer Straße. Sieben Fahrer fuhren zu schnell, der Spitzenwert lag bei 48 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 30. Außerdem fanden die Polizisten bei einem 36-jährigen Mann aus Ludwigshafen zwei offene Haftbefehle. Er konnte die Strafen vor Ort bezahlen und die Haft abwenden.