Um die Erschütterungen auf der Überführung der Flomersheimer Straße (L522) zu reduzieren, gilt dort seit Anfang des Monats eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Ob die auch eingehalten wird, hat die Polizei am vergangenen Dienstag und Donnerstag kontrolliert. Laut Bericht wurden an beiden Tagen rund 3600 Fahrzeuge gemessen. Knapp 1250 Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Die Buß- und Verwarngeldbescheide werden in den nächsten Tagen und Wochen übersandt. Den Beamten zufolge waren die „Spitzenreiter“ an den beiden Tagen mit 75 beziehungsweise 67 Stundenkilometern unterwegs. Auf sie und drei weitere Fahrer kommen Fahrverbote zu.

Der Grund für die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Bahnüberführung ist ein mehrere Meter langes Betonteil, das bei einer baugleichen Brücke im Münsterland auf die Gleise gestürzt ist und die Bahnstrecke Münster-Osnabrück beschädigt hat. Diese musste für mehrere Tage gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Konstruktion an der Brücke in Frankenthal wird nun abgebaut.