Zu schnell sind nach Beobachtung der SPD im Ortsbeirat Mörsch insbesondere Lastwagen auf der Brücke über die Bundesstraße B9 unterwegs. Für Fußgänger und Radfahrer sei es gefährlich, die Straße zu überqueren. Sie will deshalb in der Sitzung am Donnerstag, 19 Uhr, im Congress-Forum beantragen, dass eine Verschärfung des Tempolimits geprüft wird. Das Gremium beschäftigt sich auch mit einem geplanten Bau von sechs Reihenhäusern in der Dudelsackstraße und will einen Trampelpfad zur Isenach blockieren lassen.