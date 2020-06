Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben in Frankenthal acht ihrer Mobilfunkstandorte mit der Technik für den neuesten Mobilfunkstandard 5G ausgestattet. Einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens zufolge ist diese schnellere mobile Datenverbindung auch in benachbarten Gemeinden wie Lambsheim und Bobenheim-Roxheim verfügbar. Nutzer aktueller Smartphone-Modelle profitierten von technischen Möglichkeiten der 5G-Technologie: Die Mobilfunkstation der Telekom erkennen die Leistungsfähigkeit der in den Funkzellen angemeldeten Geräte und versorgten diese nach Bedarf. Auch ältere Mobilfunkstandards würden weiterhin bedient.